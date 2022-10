Merci App, l’assistant de rédaction ultime !

Qu’il s’agisse de courriers électroniques, de tchat en ligne ou de tout autre contenu rédactionnel, un texte sans faute d’orthographe et de qualité est essentiel pour maintenir la confiance et l’attention des lecteurs. Pour vous aider dans cette tâche exigeante, nous vous présentons une nouvelle génération d’assistant de correction, Merci App.

Qu’est-ce que Merci App ?

Merci App est un outil permettant de corriger rapidement tout type de fautes dans un texte. Celui-ci ne modifie cependant pas les textes une fois que ceux-ci sont rédigés, comme le font de nombreux autres correcteurs ; en effet, la correction s’effectue au même moment que la rédaction.

La correction en temps réel sur certains systèmes d’exploitation existe depuis longtemps, mettant en évidence les fautes de frappe avec des ondulations subtiles, mais les performances sont assez médiocres lorsque les textes deviennent un peu trop complexes. Cela n’est en revanche pas le cas avec le correcteur en ligne Merci App, qui examine minutieusement chaque mot afin de produire un contenu qualitatif.

L’objectif de Merci App

L’application Merci App est un outil de correction de texte en ligne ayant été mis en ligne à partir d’octobre 2020. Celle-ci permet à des millions de francophones, particuliers et professionnels de bénéficier de sa technologie unique de relecture et de les accompagner dans leur rédaction.

L’application ergonomique a déjà été approuvée par des centaines de milliers de professionnels qui créent régulièrement des e-mails, des articles de blog ou des présentations dans le cadre de leur travail. Qu’il s’agisse d’un représentant commercial ou d’une équipe de gestion de la relation client, tous trouvent une utilité à ce précieux assistant.

Cette entreprise française est leader dans son domaine et compte plus de vingt collaborateurs disposant tous de compétences pointues en linguistique, design et développement d’applications.

Les fonctions et caractéristiques de l’application

Merci App est une combinaison de recherches linguistiques, d’algorithmes et de techniques de développement Web traditionnelles. Cet outil dispose de diverses fonctionnalités avancées, mais reste simple à manier puisqu’il agit seul. En particulier, vous verrez l’analyse orthographique et syntaxique de vos textes.

Un grand avantage de l’application est qu’il s’agit d’une solution intégrée au navigateur. Vous pouvez ainsi corriger les erreurs effectuées pendant la rédaction d’un contenu en ligne. Il existe par ailleurs des codes couleurs pour vous aider à vous repérer, afin de prioriser certaines erreurs ou de choisir de les ignorer momentanément.

De plus, cette extension vous permet de vérifier les erreurs lors de la préparation de publications pour les réseaux sociaux et de nombreuses autres plateformes Web. De même, les particuliers ou professionnels travaillant sur des outils de développement de site internet peuvent utiliser Merci App pour apporter des modifications en direct. Activez simplement l’extension dans le navigateur et corrigez l’erreur dès qu’elle apparaît, c’est aussi simple que cela.

Quels sont les intérêts d’utiliser cet assistant de rédaction ?

Tout d’abord, il s’agit d’un outil puissant et précis qui permet de ne laisser aucune faute dans ses textes, quelle que soit leur nature (orthographe, grammaire, sémantique, etc.). Or, il est capital de produire des contenus sans fautes afin de conserver sa crédibilité auprès des lecteurs. Si la relecture prend généralement beaucoup de temps, l’application assure d’être efficace dans son travail et réduit le temps passé à chercher les erreurs.

Par ailleurs, chaque faute signalée est accompagnée de détails relatifs à celle-ci, ainsi que d’une mise en contexte, dans le but de s’améliorer au fil de la rédaction. Plus qu’un simple correcteur, c’est un véritable assistant de rédaction qui vous accompagne et vous aide à vous améliorer.

Merci App est utilisable partout et à tout moment, et s’intègre parfaitement à toute plateforme de rédaction. Ainsi, que vous produisez du contenu sur un navigateur web ou une application en local, vous disposez dans tous les cas des fonctionnalités de l’outil.

De plus, Merci App est en constante évolution et cherche à procurer à ses utilisateurs la meilleure expérience possible, dans le but que ceux-ci gagnent en productivité, quel que soit le type de contenu qu’ils produisent.

Enfin, pour les utilisateurs devant rédiger rapidement des textes, l’intérêt principal réside en la fiabilité de la détection des erreurs et des corrections. En effet, ces dernières sont détectées automatiquement et des propositions de correction sont alors offertes, ce qui est plutôt avantageux lorsqu’on privilégie la vitesse de frappe.