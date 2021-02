Microsoft commence à tester le service de streaming de jeux xCloud dans le navigateur pour iOS et iPadOS

Microsoft a commencé à tester son service de streaming de jeux, xCloud, sur le Web via un navigateur pour iOS, iPadOS et sur PC via Google Chrome et Microsoft Edge, Le bord rapports.

Le service xCloud de Microsoft permet aux abonnés de jouer à des jeux en les diffusant à partir du cloud, au lieu d’avoir à télécharger l’intégralité du jeu localement sur l’appareil. Apple et Microsoft ont eu un bref moment de conflit en août de l’année dernière, la politique de l’App Store limitant la disponibilité de services tels que xCloud sur la plate-forme. Apple a mis à jour sa politique pour autoriser xCloud sur la plate-forme, mais cela obligerait Microsoft à soumettre chaque jeu disponible sur le service individuellement à l ‘«App Store», et chacun devrait être examiné par rapport aux directives de la plate-forme.

Microsoft a qualifié les règles de « mauvaise expérience pour les clients » et, par conséquent, a déclaré qu’il pousserait xCloud aux utilisateurs d’iOS et d’iPadOS via le navigateur de Safari. Captures d’écran fournies à Le bord afficher uniquement une expérience xCloud via le navigateur sur le bureau, mais l’expérience sur iOS et iPadOS sera probablement la même. Les utilisateurs pourront sélectionner un jeu et y jouer directement dans leur navigateur; cependant, la résolution exacte à laquelle le jeu sera diffusé est encore inconnue. En règle générale, des services comme ceux-ci adapteront automatiquement la résolution pour répondre à votre capacité réseau spécifique.

Au lancement, xCloud ne prendra en charge que les navigateurs basés sur Chromium comme Edge et Chrome sur le PC, mais Le bordLe rédacteur en chef de Tom Warren dit qu’il s’attend à ce que le support de Safari soit ajouté après des tests internes. Avec les tests en cours, il n’y a pas de délai fixe pour un lancement public, mais Le bord suppose qu’une version «se rapproche de très près».