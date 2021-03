Microsoft met le frein à la dernière mise à jour de Windows 10 après de nouveaux problèmes

Microsoft a maintenant supprimé sans cérémonie la mise à jour cumulative facultative de Windows 10 (KB5001649) après que divers utilisateurs aient signalé des problèmes lors de l’application du correctif. KB5001649 est un correctif hors bande conçu pour résoudre les problèmes d’impression restants dans Windows 10 version 20H2 / 2004.

KB5001649 (Build 19042.870) pour la version 2004 / 20H2 a été publié pour remplacer le dernier correctif KB5001567 et activer l’atténuation pour deux problèmes – écrans bleus lors de l’impression et résultats inattendus lors de l’impression.

Cependant, de nombreux utilisateurs nous ont dit que l’installation de la deuxième mise à jour d’urgence se termine brutalement. Lors de nos tests, nous avons également remarqué que la mise à jour de Windows 10 conçue pour résoudre les problèmes d’impression échouait avec un message d’erreur mystérieux lorsque nous cliquions sur le bouton «Télécharger et installer», comme indiqué dans la capture d’écran ci-dessous.

Il convient de noter que les méthodes traditionnelles de réparation de Windows Update échouent et que l’option “ Outil de dépannage de Windows Update ” dans l’application Paramètres ne fonctionne pas non plus.

La mise à jour du correctif de l’imprimante Windows 10 a été retirée?

Selon les tests que nous avons effectués sur plusieurs appareils et différentes configurations de machines virtuelles, il semble que Microsoft a maintenant retiré la mise à jour (Build 19042.870) et l’a remplacée par le dernier correctif KB5001567 (19042.868), qui jusqu’à présent semble fonctionner comme destiné.

Plusieurs utilisateurs ont également confirmé que le correctif n’est plus proposé via Windows Update, mais vous pouvez toujours le télécharger à partir du catalogue Microsoft Update.

Dans le même temps, il est possible que Microsoft utilise l’apprentissage automatique pour ralentir le déploiement du correctif, ce qui signifie que seuls certains utilisateurs sont voyant il.

Microsoft a déjà confirmé qu’il utilise l’IA / ML pour améliorer la qualité et la fiabilité d’un déploiement de mise à jour. Si des échecs / problèmes d’installation sont détectés par leurs systèmes, les mises à jour de Windows 10 ou les mises à jour de pilotes sont extraites de la base de données Windows Update.

On ne sait pas quand la mise à jour sera republiée. Cependant, si vous avez vraiment besoin de ce correctif pour votre appareil, accédez au site Web du catalogue Microsoft Update, entrez le numéro de la base de connaissances (KB5001649) dans la zone de recherche, puis cliquez sur le bouton de téléchargement.

Microsoft n’a pas encore reconnu les derniers problèmes.

