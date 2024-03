Monopoly GO : obtenir des Dés Gratuits chaque jour, la liste complète !

Chaque jour, l’équipe de Scopely, à l’origine de Monopoly GO, partage sur Facebook, Twitter et Instagram des liens magiques. En un seul clic, tu peux récupérer des cadeaux exclusifs quotidiens.

Chaque jour, l’équipe de Scopely, créatrice de Monopoly GO, propose une expérience de chasse aux trésors sur les réseaux sociaux. En dispersant des liens magiques sur Facebook, Twitter et Instagram, ils offrent des cadeaux exclusifs à récupérer en un seul clic. Aujourd’hui, les joueurs peuvent découvrir des dés pour avancer dans le jeu ou même de la fausse monnaie pour renforcer leur empire. Ces cadeaux gratuits du 25 mars 2024 sont une opportunité de booster leur progression sans débourser le moindre sou.

Les dés du jour à récupérer

Date Dés du jour Lien 25 mars 2024 25 dés Récupérer

D’autres codes peuvent être disponibles tout au long de la journée, alors restez connectés ! Les généreux génies de chez Scopely offrent régulièrement des dés et de l’argent. Et oui, c’est bien vrai ! Les liens proviennent directement de leurs pages officielles, donc aucune arnaque à craindre.

Précédents liens pour obtenir des “Dés gratuits” sur Monopoly GO (MOGO)

Date Dés gratuits à récupérer Obtenir 24/03/2024 25 dés gratuits Récupérer 24/03/2024 25 dés gratuits Récupérer 24/03/2024 25 dés gratuits Récupérer 23/03/2024 25 dés gratuits Récupérer 22/03/2024 25 dés gratuits Récupérer 22/03/2024 25 dés gratuits Récupérer 21/03/2024 25 dés gratuits Récupérer 21/03/2024 25 dés gratuits Récupérer 21/03/2024 25 dés gratuits Récupérer 21/03/2024 25 dés gratuits Récupérer 20/03/2024 25 Dés gratuits Récupérer 20/03/2024 15 Dés gratuits et Two Star Yellow Pack d’autocollants Récupérer 20/03/2024 25 Dés gratuits Récupérer 20/03/2024 25 Dés gratuits Récupérer 20/03/2024 25 Dés gratuits Récupérer 20/03/2024 25 Dés gratuits Récupérer 19/03/2024 25 Dés gratuits Récupérer 19/03/2024 25 Dés gratuits Récupérer 19/03/2024 25 Dés gratuits Récupérer 19/03/2024 25 Dés gratuits Récupérer

Comment obtenir plus de Dés Gratuit pour jouer ?

Pour enrichir votre expérience sur Monopoly Go sans débourser un centime, voici quelques astuces à explorer. Tout d’abord, en invitant vos amis via Facebook, vous pourriez récolter jusqu’à 40 dés pour chaque ami qui accepte, installe le jeu et lie son compte Facebook à Monopoly Go. Cependant, assurez-vous que vos amis suivent bien le processus jusqu’au bout pour garantir cette récompense. Cette méthode peut non seulement augmenter votre réserve de dés, mais aussi susciter diverses réactions parmi vos contacts.

Une fois vos amis invités sur Facebook, Monopoly Go vous permet de leur offrir des dés et de la monnaie virtuelle chaque jour. Vous pouvez donner jusqu’à 100 dés quotidiennement à vos amis sans que cela ne diminue votre propre stock, et ces derniers peuvent vous renvoyer la pareille.

Une autre méthode pour obtenir des dés est de patienter. Monopoly Go récompense votre patience en vous offrant 5 dés gratuits chaque heure, jusqu’à un maximum de 50 dés par jour. Cependant, il faut noter qu’une fois que vous avez atteint le quota de 50 dés, vous ne pourrez plus bénéficier de cette option temporairement. Les joueurs stratégiques comprendront qu’il est préférable de patienter au moins 10 heures pour maximiser cette opportunité et accumuler le total des dés offerts.