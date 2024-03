Netflix : découvrez les sorties de la semaine avec le remake d’un grand classique au programme !

Cette semaine, Netflix propose une pléthore de nouveautés, comprenant le retour de séries populaires ainsi que la sortie de gros films. Il est indéniable que la plateforme continue de satisfaire un large éventail de préférences et d’intérêts.

À l’instar de Prime Video et Disney+, Netflix ravit une fois de plus ses abonnés avec une multitude de nouveautés. Films, séries et retours d’émissions appréciées sont au rendez-vous pour cette fin du mois de mars 2024. Ce mois-ci a été particulièrement riche en contenus et a réservé quelques bonnes surprises, telles que la série Furies, recommandée aux amateurs d’action bien ficelée, ainsi que Le Problème à 3 corps des créateurs de Game of Thrones, déjà classée parmi les dix meilleures séries. Quelques films se sont également démarqués, notamment La Demoiselle et le Dragon, mettant en vedette la star de Stranger Things, Millie Bobby Brown.

Lire aussi :

Découvrez les films de la semaine sur Netflix

Netflix ne cesse de nous surprendre avec une multitude de sorties cette semaine. Pas moins de 6 films ont été ajoutés à sa plateforme, dont le thriller de science-fiction horrifique MEGAN, rebaptisé M3GAN pour les intimes.

Ce film met en scène une poupée robotisée dotée d’intelligence artificielle qui, malgré sa fonction de garde d’enfants, prend son rôle un peu trop au sérieux. Ce thriller efficace a reçu des éloges tant de la part des critiques que des spectateurs.

En plus de ce film, un remake du classique Le Salaire de la Peur est également disponible, avec Gaston Gastambide et Alban Lenoir, offrant ainsi une nouvelle perspective aux films d’action français. En parallèle, une comédie polonaise légère et des comédies dramatiques seront également au rendez-vous pour divertir les spectateurs.

Les films qui arrivent sous peu

Cette semaine, Netflix dévoile une sélection variée de films pour divertir ses abonnés. Le 27 mars, les spectateurs peuvent se plonger dans « Repose en paix », un film qui promet de mélanger intrigue et mystère.

Pour ceux en quête de légèreté, « Zéro Pression » offre une comédie polonaise délicieusement divertissante. Quant à « M3GAN », il introduit une nouvelle version de Chucky, cette fois-ci dansante et plus sophistiquée.

Deux jours plus tard, le 29 mars, un remake français de « Le Salaire de la Peur » débarque, porté par Gaston Gastambide et Alban Lenoir, suivis de près par « Le Beau Jeu » et « L’Ame du Chasseur », offrant ainsi une gamme variée de films à découvrir.

Découvrez les dernières séries du mois de mars

Les sorties de séries sur Netflix ce mois-ci offrent une diversité d’histoires et de genres pour satisfaire tous les types de spectateurs. Bien que les nouveautés ne soient pas aussi imposantes que celles des mois précédents, elles réservent tout de même des surprises intéressantes.

Parmi elles, « The Believers », un thriller thaïlandais captivant qui suit le parcours risqué de trois jeunes entrepreneurs impliqués dans une arnaque audacieuse.

Ensuite, « Ronya, fille de brigand » propose une épopée fantastique dans un univers médiéval imprégné de magie et de folklore suédois, suivant les aventures d’une jeune fille dans une forêt mystique dangereuse. Ces séries offrent un divertissement riche et varié pour les abonnés en quête de suspense ou de merveilleux.