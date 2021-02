Netflix lance « Downloads for You »

Netflix lance aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité qui vise à apporter plus de contenu hors ligne aux utilisateurs qui optent pour des téléchargements automatiques. Avec l’option « Downloads for You » activée, l’application Netflix téléchargera sur votre appareil mobile les émissions de télévision et les films recommandés en fonction de vos goûts, déterminés par votre historique de visionnage Netflix.

Après avoir activé la fonction pour la première fois, vous pourrez choisir la quantité d’espace de stockage que vous souhaitez consacrer à la sauvegarde de ces téléchargements recommandés sur votre appareil : 1 Go, 3 Go ou 5 Go. Les téléchargements auront ensuite lieu lorsque vous serez connecté à un réseau Wi-Fi et contiendront un mélange de recommandations que Netflix pense que vous aimerez. En règle générale, l’application téléchargera les premiers épisodes d’une série télévisée, ce qui vous permettra de démarrer.

Vous pouvez également diffuser le contenu téléchargé sur une télévision voisine, où il sera diffusé directement depuis votre téléphone.

Après avoir regardé les épisodes ou les films, vous pouvez les supprimer de l’appareil pour libérer plus d’espace de stockage pour la prochaine fois que vous serez connecté au Wi-Fi.

Netflix note que son catalogue complet est disponible en téléchargement, et pas seulement son propre contenu original. Toutefois, certains titres seront limités en termes de téléchargement en raison de restrictions de licence.

Cette fonction est un ajout, et non un remplacement de la fonction d’accès hors ligne existante de Netflix connue sous le nom de « Smart Downloads ». Lancée pour la première fois en 2018 avant d’être disponible dans le monde entier, la fonction Smart Downloads permet aux utilisateurs de choisir les émissions ou les films qu’ils souhaitent enregistrer pour les regarder hors ligne.

Netflix dit avoir commencé à tester Downloads for You fin 2020, mais met aujourd’hui cette fonctionnalité à la disposition de tous les utilisateurs du monde entier, initialement sur Android. Une version pour iOS est en cours de préparation et arrivera plus tard dans l’année.

Les téléchargements hors ligne peuvent être utiles pour ceux qui voyagent, par exemple en avion ou en métro, où l’accès à l’internet n’est pas une évidence. Mais il est également utile pour les utilisateurs des marchés émergents, où l’accès à une connexion cellulaire ou à une bande passante fiable peut être une préoccupation.

Lors des tests, Netflix a constaté une forte utilisation de cette fonction aux États-Unis. Mais elle considère que le cas d’utilisation des marchés émergents – où les appareils Android sont plus utilisés et où les connexions sont souvent peu fiables – est particulièrement important. Cela est particulièrement vrai pour des pays comme l’Inde et le Brésil, et d’autres pays de la région Asie-Pacifique.

« Nous sommes heureux de vous présenter Downloads for You. Les personnes qui choisiront cette nouvelle fonctionnalité verront des émissions ou des films automatiquement téléchargés sur leurs appareils, avec des recommandations basées sur leurs goûts », a déclaré Patrick Flemming, directeur de l’innovation produit de Netflix, dans un communiqué. « Nous voulons rendre la découverte de votre prochaine nouvelle série ou film préféré encore plus facile, que vous soyez connecté ou non ».