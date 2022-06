Netflix : l’indétrônable du streaming en France et dans le monde

Depuis maintenant quelques années, Netflix a su se démarquer des différentes plateformes de streaming existantes, pour finalement devenir leader dans le domaine. Étoile montante, Netflix se distingue en proposant de nombreux avantages à ses abonnés, qui profitent alors d’une expérience des plus satisfaisantes. Quant à son prix, particulièrement avantageux jusqu’ici, celui-ci voit une tendance à la hausse, notamment dans certains pays. Dans cet article, nous vous apportons toutes les précisions relatives à l’augmentation du prix de Netflix.

Pourquoi privilégier la plateforme Netflix pour le visionnage en streaming ?

Si Netflix connaît aujourd’hui un tel succès dans le monde, c’est notamment pour les nombreux avantages que la plateforme propose à ses abonnés. Nous vous présentons ici rapidement les différents points sur lesquels Netflix a su se démarquer pour une expérience utilisateur irréprochable.

Un large choix quant au visionnage

Quels que soient vos goûts et préférences, Netflix vous assure de vous trouver la perle rare à binge-watch. Tant en termes de séries, que de films, documentaires ou encore dessins animés, la plateforme met tout en œuvre pour répondre à chacune de vos attentes. Outre l’onglet “recherche”, vous permettant d’accéder directement à un titre souhaité, il vous sera également possible de vous fier aux différentes catégories en termes de genres : comédies, thrillers, romances… Quelles que soient vos affinités, Netflix vous garantit une soirée cocooning des plus agréables grâce à un choix varié et vaste.

Une plateforme adaptée à tous vos écrans

De manière à répondre aux habitudes de tous ses utilisateurs, Netflix s’efforce de proposer une adaptation à toute épreuve. Que vous souhaitez regarder sur le grand écran du salon, sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou smartphone, tout est possible ! La plateforme vous accompagne partout où vous allez afin que vous puissiez profiter de tous vos contenus préférés, où que vous soyez.

Des abonnements variés

Dans son offre, la plateforme met en avant différents types d’abonnements parmi lesquels vous serez assuré de trouver votre bonheur. Qu’il s’agisse du nombre d’utilisateurs, du nombre d’écrans ou encore de la qualité proposée, Netflix répond à chacune de vos exigences en proposant trois formules des plus avantageuses :

Abonnement Netflix Essentiel : pour un visionnage sur un seul écran en définition standard

Abonnement Netflix Standard : regardez Netflix sur deux écrans simultanés en haute définition

Abonnement Netflix Premium : profitez de quatre écrans simultanés avec une excellente qualité (y compris 4K)

Quels sont les prix pratiqués par Netflix ?

Avant toute chose, il est important de comprendre que, d’un pays à l’autre, les tarifs appliqués par la plateforme sont susceptibles de varier. En effet, il est fort possible que vous ne payiez pas le même prix, pour un même abonnement en France, en Irlande, ou encore aux États-Unis. En parallèle, nous avons remarqué, ces dernières années, une augmentation du prix de Netflix. Bien que significative, cette dernière n’a pas grandement freiné le succès de la plateforme qui continue d’être utilisée dans de nombreux foyers.

Les prix Netflix en 2020

En 2020, avant la récente augmentation du prix de Netflix, la plateforme proposait des tarifs qu’elle a conservé durant de nombreuses années. Nous notons alors :

L’abonnement Essentiel : 7,99 euros par mois

L’abonnement Standard : 13,99 euros par mois

L’abonnement Premium : 15,99 euros par mois

Les prix Netflix en 2022

Si l’augmentation du prix de Netflix ne concernait jusqu’ici que quelques pays au sein de l’Europe, elle est finalement appliquée aux utilisateurs français. D’une réduction de 0,50 centimes à une augmentation de 2 euros, nous remarquons une différence importante selon la formule. En 2022, les tarifs appliqués en France par la plateforme sont les suivants :

L’abonnement Essentiel : 8,99 euros par mois

L’abonnement Standard : 13,49 euros par mois

L’abonnement Premium : 17,99 euros par mois

Nous remarquons que si les formules Essentiel et Premium ont connu une augmentation notable, l’abonnement Standard, quant à lui, connaît une légure baisse de son prix.

Quelle différence entre les opérateurs ?

Lorsque vous profitez de Netflix via votre opérateur afin de pouvoir regarder vos films et séries préférés sur grand écran, plusieurs options s’offrent à vous. Si la majorité des opérateurs vous proposeront l’abonnement Essentiel Netflix pour une utilisation des plus classiques, ils sauront également mettre en avant des formules combinées, comprennant d’autres chaines et plateformes de streaming. À titre d’exemple, Orange présente des abonnements incluant le Pack OCS. En revanche, d’un opérateur à l’autre, les prix demeurent similaires, et les augmentations appliqués par la plateforme seront également appliquées à ces derniers.