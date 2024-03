Nouveaux AirPods en prévision, dont un modèle “entrée de gamme” !

Les rumeurs concernant les AirPods “Lite” sont-elles sur le point de se concrétiser ? Après un an d’anticipation autour de ces écouteurs sans fil d’entrée de gamme, il semble qu’Apple soit enfin prêt à donner vie à cette spéculation.

Si vous aspirez à arborer des écouteurs Apple sans pour autant vider votre Livret A, il semble qu’Apple ait une annonce réjouissante à faire. Selon les informations de Mark Gurman, un journaliste de Bloomberg réputé pour sa connaissance approfondie des affaires d’Apple, la société se préparerait à lancer deux nouvelles paires d’écouteurs sans fil, dont une décrite comme “abordable” ou “entrée de gamme”.

Lire aussi :

Le lancement d’AirPods le plus imposant

Actuellement, les AirPods de deuxième génération sont vendus à 149 € chez Apple, tandis que ceux de troisième génération avoisinent les 200 €. Les nouveaux AirPods, baptisés B768(E) et B768(M), devraient remplacer ces deux gammes, laissant les AirPods Pro comme seule offre haut de gamme.

Bien que Bloomberg n’ait pas fourni de détails sur les prix de ces futurs modèles, il est probable qu’Apple tente d’adopter une tarification encore plus abordable, du moins pour le modèle le moins sophistiqué.

D’après Mark Gurman, Apple vise à faire de cette nouvelle génération d’écouteurs “le plus gros lancement d’AirPods à ce jour”, avec une production prévue entre 20 et 25 millions d’unités. Étant donné que les améliorations techniques ne suffisent souvent pas à justifier le passage à une nouvelle génération, il est probable qu’Apple cherche à attirer de nouveaux clients avec des prix encore plus compétitifs, tout en conservant sa position de prix élevé par rapport à la concurrence, comme à son habitude.

Une image de marque plus accessible

Les deux prochains modèles d’AirPods semblent promettre des améliorations significatives, avec un design revu, une boîte de chargement munie d’un port USB-C, et pour le modèle haut de gamme, des fonctionnalités avancées telles qu’un algorithme de réduction de bruit et une puce “Find My” pour retrouver facilement ses écouteurs égarés.

Cette évolution vers des fonctionnalités plus avancées et un design repensé pourrait répondre à une stratégie plus large d’Apple, visant à rendre ses produits plus accessibles, notamment pour les adolescents en quête de style et d’association à la marque emblématique d’Apple.

En offrant des produits plus abordables tout en conservant une esthétique haut de gamme, Apple pourrait renforcer son attractivité auprès de cette tranche de marché tout en préservant son image de marque.

Une date de sortie enfin prévue

Les AirPods de nouvelle génération sont attendus pour une sortie d’ici la fin de l’année 2024, probablement en septembre prochain, selon les informations disponibles. Ces écouteurs sans fil promettent d’apporter des améliorations significatives par rapport aux modèles précédents, avec un design repensé, des fonctionnalités plus avancées et une expérience utilisateur améliorée.

De plus, quelques mois après le lancement des nouveaux AirPods, un nouveau modèle d’AirPods Max est également prévu, équipé d’un port USB-C pour une connectivité plus moderne et une expérience de charge améliorée.

Ces lancements successifs soulignent l’engagement continu d’Apple à innover dans le domaine des accessoires audio, offrant aux utilisateurs des options toujours plus performantes et adaptées à leurs besoins.