Nouvelles photos de la suite de “Space Jam”

Entertainment Weekly a fait un reportage sur la suite à venir «Space Jam: A New Legacy» et a inclus près d’une douzaine de plans du film mettant en vedette LeBron James et les différents personnages de Looney Tunes.

Les spectacles montrent également un aperçu des acteurs Sonequa Martin-Green, Cedric Joe et Ceyair Wright qui jouent la famille de James, ainsi que Don Cheadle dans le rôle d’Al G Rhythm et du réalisateur Malcolm D. Lee.

Le producteur Ryan Coogler appelle le film un examen de la paternité noire. Dans le film, LeBron a du mal à avoir des relations avec son fils Dom qui est beaucoup plus intéressé par la création de jeux que par les jouer.

Les compétences techniques de son fils attirent l’attention d’un humanoïde CGI nommé Al G Rhythm qui l’entraîne, lui et LeBron, dans le «Serveur-verse» du divertissement Warner 3000 »dans le but de voler certains des adeptes de LeBron sur les réseaux sociaux.

Le seul moyen de récupérer Dom, d’échapper à ce trou noir de la propriété intellectuelle et d’arrêter ce méchant de l’IA consiste à faire une partie de basket-ball alors que LeBron rassemble les personnages de Looney Tunes pour vaincre une nouvelle équipe de méchants appelée The Goon Squad.

«Space Jam: A New Legacy» sortira plus tard cette année.