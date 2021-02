Nvidia dit qu’il ne limitera pas les performances minières des GPU déjà vendus

Une patate chaude: Nous savons maintenant que si le RTX 3060 ressentira sans aucun doute les effets de la pénurie de semi-conducteurs, les mineurs d’Ethereum ne feront pas la queue pour l’acheter. Mais les limitations imposées par Nvidia s’étendent-elles aux entrées précédentes de la gamme Ampere? Non, dit l’entreprise.

Hier, nous avons annoncé que les nouveaux pilotes de version du RTX 3060, qui arriveront le 25 février, peuvent détecter « des attributs spécifiques de l’algorithme d’extraction de crypto-monnaie Ethereum et limiter le taux de hachage, ou l’efficacité de l’extraction de crypto-monnaie, d’environ 50% ».

Des questions ont été soulevées quant à savoir si ce limiteur prétendument inhackable affecterait également d’autres cartes basées sur Ampère exécutant le même pilote, mais la société a confirmé qu’il ne limitait pas les performances des GPU déjà vendus.

Alors que certains joueurs auraient pu souhaiter qu’un limiteur soit placé sur toutes les cartes Ampère, une telle décision est à la fois moralement et peut-être juridiquement discutable. Il convient également de rappeler que certains joueurs sont également des mineurs et vice versa, ce n’est donc pas une question noire et blanche de «nous contre eux».

Plutôt que de nerf toute la ligne Ampere, Nvidia espère alléger la pression d’une demande sans précédent en redémarrant sa ligne de processeur d’extraction de crypto-monnaie (CMP) – une décision que la société CFO Colette Kress a suggérée en janvier.

La ligne CMP manque de sorties d’affichage et est livrée avec des paramètres de fréquence et de tension inférieurs à ceux des équivalents de jeu. Nvidia dit que comme ils ne répondent pas aux spécifications d’un GPU GeForce, ils n’auront pas d’impact sur l’offre de cartes graphiques GeForce – apparemment. On soupçonne que toutes les cartes, à l’exception possible des 90HX du haut, sont basées sur des puces tournantes, ce qui permet de minimiser l’impact sur la production de nouvelles cartes GeForce.

Avec autant de gens fatigués d’attendre un nouveau stock de cartes RTX 3000, le crypto mining est devenu un sujet de plus en plus controversé. Zotac a récemment suscité la colère des joueurs en publiant un tweet pro-minier. De l’autre côté de la médaille, la hausse du prix de la cryptographie a aidé certaines entreprises à rester à flot pendant la pandémie.