Nvidia révèle plus de spécifications RTX 3060 avant la sortie de la semaine prochaine

Avec le lancement du RTX 3060 dans un peu plus d’une semaine, Nvidia a enfin confirmé les spécifications de sa carte sur le site Web de la société. La dernière entrée de la gamme Ampere a un PDSF de 329 $, bien que de nombreux détaillants aient déjà augmenté ce prix de plus de 75% pour les précommandes.

Nvidia a été assez discret sur les spécifications complètes du RTX 3060 depuis son annonce au CES en janvier. Nous avons entendu plus tôt cette semaine que la carte serait lancée avec un PDSF de 329 $ le 25 février, mais sans Founders Edition, ne vous attendez pas à ce que de nombreux modèles tiers s’en tiennent à ce prix.

Maintenant, Nvidia a mis à jour son site Web avec de nouvelles spécifications RTX 3060. Team Green avait déjà révélé que la carte aurait 12 Go de GDDR6, plus que 8 Go du RTX 3060 Ti, et un bus 192 bits – la version Ti a une interface mémoire de 256 bits.

Nvidia a confirmé les 3584 cœurs de processeur graphique du RTX 3060 et une vitesse d’horloge de base de 1320 MHz (augmentation de 1780 MHz). Par rapport au 3060 Ti, c’est moins de cœurs, une base plus basse mais un boost plus élevé. Il n’y avait aucun mot sur les cœurs RT ou Tensor, bien qu’il devrait comporter 28 des premiers et 112 des derniers.

En termes d’alimentation, la carte a un TDP de 170 W, nécessitant une alimentation de 550 W, soit 50 W de moins que les exigences du RTX 3060 Ti.

Bien que le prix de 329 $ du RTX 3060 soit certainement convaincant, il sera sans aucun doute soumis aux mêmes problèmes que toutes les autres versions d’Ampere: difficile à trouver, une cible de choix pour les scalpers et des prix de détail élevés.