Nvidia se tourne vers les RTX 2060 et GTX 1050 Ti pour pallier la pénurie de GPU

Vous vous souvenez il y a quelques semaines lorsque nous avons entendu des rapports selon lesquels Nvidia «relancerait» le RTX 2060 pour aider à atténuer les pénuries de cartes graphiques paralysantes? La société vient de confirmer qu’elle libérera effectivement le stock du GPU Turing, ainsi que le GPU GTX 1050 Ti basé sur Pascal, pour embarquer des partenaires.

Brad Chacos de PCWorld s’est entretenu par e-mail avec un porte-parole de Nvidia au sujet des rumeurs selon lesquelles il ferait revivre les GPU des générations plus anciennes et les rendrait aux AIB.

«Les produits référencés ci-dessous n’ont jamais été EOLed [end-of-lifed—ed]. Donc, «raviver» semble être la mauvaise terminologie à utiliser ici », a déclaré Nvidia. «Plus d’un flux et reflux vraiment. Nous ne faisons que répondre à la demande du marché, qui reste extrêmement élevée comme vous l’avez noté. »

Malgré son lancement en 2016 pour 140 $, la GTX 1050 Ti est la deuxième carte la plus populaire de l’enquête sur le matériel de Steam, utilisée par près de 7% des participants. Le RTX 2060, sorti en 2019 pour 349 $, occupe la cinquième place avec une part de 3,5%.

L’utilisation des anciens nœuds de processus signifie que les coûts de fabrication de ces cartes ne seront pas trop élevés. Et dans le cas de la GTX 1050 Ti, qui utilise la mémoire GDDR5, elle pourrait être produite sans que les pénuries de GDDR6 ne compliquent les choses.

Ce qui pourrait également rendre la GTX 1050 Ti plus librement disponible, c’est son inadéquation pour l’exploitation minière Ethereum, qui nécessite un GPU avec plus de 4 Go de mémoire. Les mineurs de la crypto ont été si désespérés récemment qu’ils achètent en gros des ordinateurs portables alimentés par Ampère directement auprès des fabricants.

Les rumeurs précédentes suggéraient que les RTX 2060 et RTX 2060 Super seraient relancés, mais il n’y a aucune mention de cette dernière carte. Cela pourrait être dû aux 2 Go supplémentaires de GDDR6 de la variante Super, ce qui pourrait poser un problème plus tard si la mémoire est insuffisante.

À l’heure actuelle, ces deux produits connaissent les mêmes prix gonflés que toutes les autres cartes sur le marché. La plupart des cartes GTX 1050 Ti se vendent à plus de 250 $, tandis que les quelques modèles RTX 2060 disponibles commencent à 700 $. Certains détaillants les ont en stock, ce qui suggère que le réapprovisionnement a commencé. La baisse de leurs prix pourrait également dépendre de la suppression par le président Biden du tarif de 25% auquel les cartes graphiques sont soumises.