On estime que 10% des utilisateurs d’iPhone portent désormais une Apple Watch

Contre vents et marées: De nombreux acteurs de l’industrie de la technologie étaient sceptiques quant à l’utilité des montres intelligentes lorsqu’elles ont commencé à arriver sur le marché au début des années 2010. Les débuts de l’Apple Watch en 2015 ont contribué à inverser le script et au fil des ans, Apple a trouvé de nombreuses utilisations pour le portable, notamment dans la catégorie santé et fitness.

Cela a pris cinq ans et demi, mais la base installée de l’Apple Watch a finalement éclipsé la barre des 100 millions d’utilisateurs selon un analyste Apple.

Neil Cybart, qui a lancé Above Avalon en 2014 pour analyser Apple d’un point de vue financier et commercial, a déclaré dans un article récent que l’adoption d’Apple Watch s’est accélérée ces dernières années. Les données des analystes montrent que 30 millions de nouvelles personnes ont commencé à porter une Apple Watch en 2020, un chiffre qui a presque dépassé le nombre de nouveaux porteurs en 2015, 2016 et 2017 combinés.

Vu sous un angle différent, Cybart suppose qu’environ 10% des utilisateurs d’iPhone portaient une Apple Watch à la fin de 2020. Aux États-Unis, le ratio est plus proche de 35%.

Si cela est exact, cela ferait de l’Apple Watch le quatrième produit de la société en termes de base installée derrière l’iPhone, l’iPad et le Mac. Et si les résultats passés sont une indication des performances futures, l’Apple Watch pourrait surpasser le Mac dès l’année prochaine.