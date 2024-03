Orange déploie une fonctionnalité innovante dans son application “Orange Téléphone” pour contrer le démarchage téléphonique en permettant aux utilisateurs d’identifier et de bloquer des millions de numéros frauduleux.

Une mise à jour majeure et saluée vient d’être déployée pour les utilisateurs de l’application Orange Téléphone. Désormais, ils peuvent profiter d’une fonctionnalité très attendue qui leur permet de mieux gérer les appels indésirables, notamment ceux liés au démarchage téléphonique. Cette nouvelle option leur offre la possibilité de filtrer efficacement les appels commerciaux considérés comme intrusifs, en bloquant directement les numéros signalés comme indésirables.

Sur Orange Téléphone, nouvelle fonctionnalité anti-spam, recensant jusqu’à 6 millions de numéros indésirables

Pour combattre le démarchage téléphonique, Orange Téléphone a amélioré son arsenal en intégrant une vaste base de données contenant des numéros répertoriés comme étant associés à des appels frauduleux ou de démarchage. Désormais, les utilisateurs sont alertés dès qu’ils reçoivent un appel potentiellement dérangeant ou malveillant.

La récente mise à jour inclut également les plages de numéros ARCEP pour une meilleure protection contre les escroqueries et les abus liés au démarchage téléphonique automatisé. Il est même possible, grâce à cette mise à jour, de bloquer automatiquement les appels provenant de numéros référencés dans la base de données participative.

Cette initiative enrichit Orange Téléphone de six millions de numéros supplémentaires, offrant ainsi une meilleure filtration des appels indésirables et renforçant la tranquillité d’esprit des utilisateurs. Il est à noter que Orange Téléphone bénéficie d’une cote moyenne de 4,2 sur 5 sur Google Play, basée sur 47 000 avis et plus d’un million de téléchargements, un exploit rare pour une application de ce genre.

Quelles sont les règles pour le démarchage téléphonique ?

Le démarchage téléphonique est de plus en plus encadré par des règles strictes afin de protéger les consommateurs contre les appels non sollicités. Les commerciaux sont tenus de respecter certaines directives, notamment en ce qui concerne les préfixes des numéros à partir desquels ils peuvent vous contacter.

Selon ces règles, les appels commerciaux doivent provenir de numéros commençant par des préfixes spécifiques tels que 0162, 0163, 0270, 0271, 0377, 0378, 0424, 0425, 0568, 0569, 0948 et 0989. De plus, depuis le 1er janvier 2023, l’utilisation des préfixes 06 et 07 est désormais interdite pour les entreprises ou individus effectuant du démarchage.

Cette interdiction vise à limiter les appels non sollicités et à renforcer la protection des consommateurs contre les pratiques de démarchage intrusives, contribuant ainsi à garantir une expérience téléphonique plus sereine pour les utilisateurs.

Quand le démarchage téléphonique est-il autorisé ?

Depuis environ un an, les règles encadrant le démarchage téléphonique ont également été précisées en termes de plage horaire. Désormais, les appels commerciaux ne sont autorisés que pendant les jours ouvrables, c’est-à-dire du lundi au vendredi, et ce, dans des créneaux horaires spécifiques. Les plages autorisées pour le démarchage téléphonique sont de 10h à 13h, puis de 14h à 20h.

En dehors de ces heures et pendant les week-ends ainsi que les jours fériés, les consommateurs ne peuvent plus être sollicités par des appels commerciaux.

Cette réglementation vise à limiter les interruptions et les dérangements liés au démarchage téléphonique en fixant des créneaux horaires stricts pour les appels commerciaux, offrant ainsi aux utilisateurs des périodes de tranquillité téléphonique bien définies.