Outlander est à plus de la moitié de la saison 6 et les Christies ont créé du drame.

Malva Christie a peut-être l’air jeune et douce, mais elle a un côté effrayant et sinistre, brillamment interprété par l’actrice Jessica Reynolds.

Jusqu’à présent, elle a espionné Claire et Jamie Fraser (Caitriona Balfe et Sam Heughan ) en train d’avoir des relations sexuelles, a menacé Roger, a fabriqué des charmes d’amour effrayants – et il semble qu’elle ait des vues sur Jamie.

Jessica Reynolds est une actrice irlandaise de 24 ans, qui mesure 1,54 m (5 pieds 1 pouces).

Elle a étudié au Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA), fondé par Paul McCartney.

Âgée de 17 ans, elle a joué le rôle de Gwen dans Morgana pour Disney, puis est allée à l’école d’art dramatique peu de temps après.

Le travail de Reynolds sur scène comprend Beatrice dans Much Ado About Nothing, Rachel dans Second Person Narrative et Alais dans The Lion In Winter.