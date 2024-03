Pixel 8 Pro : le dernier Google est à prix dérisoire jusqu’à ce soir et surdoué en photo !

Le Pixel 8 Pro, lancé en octobre 2023 par Google, se démarque par son design original et des capacités photographiques impressionnantes. Profitez dès maintenant d’une offre exceptionnelle pour acquérir ce téléphone haut de gamme à un prix imbattable.

Profitez des offres exceptionnelles de l’anniversaire AliExpress pour vous faire plaisir tout en réalisant des économies considérables. Depuis le début de cette opération, lancée le 18 mars dernier, la plateforme en ligne propose des réductions exceptionnelles sur les derniers smartphones du marché. Après avoir cassé les prix des iPhone 15, des Galaxy S24 et du OnePlus 12, c’est désormais au tour du dernier modèle de Google de bénéficier d’une remise inédite.

Lire aussi :

Une offre promotionnelle à prix cassé

Avec le code AAFR120, le prix du Pixel 8 Pro en 256 Go chute à 691 euros au lieu de 1 159 euros, son tarif officiel à sa sortie. Cela représente une réduction incroyable de 468 euros, soit près de 40% de remise. Aucun autre détaillant, que ce soit Cdiscount ou Amazon, ne propose une offre aussi alléchante sur ce téléphone.

Toutefois, cette offre prend fin sous peu, et le stock ainsi que le code promo sont limités en nombre. Il est donc impératif d’agir rapidement pour saisir cette opportunité et obtenir le smartphone à presque moitié prix.

En commandant sur AliExpress, vous bénéficiez de nombreux avantages. La livraison est gratuite, et vous recevrez votre Pixel 8 Pro en quelques jours seulement. De plus, si vous changez d’avis après avoir reçu le smartphone, vous disposez de 14 jours pour le renvoyer sans frais et obtenir un remboursement. Enfin, vous profitez de la garantie constructeur Google de 2 ans, qui vous couvre contre les éventuelles pannes ou défauts de conception à partir de la date de votre achat.

Pixel 8 Pro : l’apogée de la technologie signée Google

Le Pixel 8 Pro se positionne comme un smartphone haut de gamme qui rivalise avec les derniers iPhone 15 d’Apple et Galaxy S24 de Samsung. Sa caractéristique distinctive réside dans ses performances photographiques exceptionnelles.

En effet, il se classe juste en dessous des iPhone 15 Pro dans le classement Dxomark, avec seulement un point d’écart par rapport à ses concurrents principaux chez Apple (154 points pour les iPhone, 153 pour le Pixel 8 Pro). Si vous recherchez un téléphone capable de capturer des images et des vidéos de qualité remarquable, le Pixel 8 Pro est un choix parmi les meilleurs.

En plus de ses capacités photographiques, il propose une fiche technique équilibrée avec le processeur dernier cri de Google, la puce G3 Tensor, offrant des performances solides. Cette puce est associée à une mémoire RAM de 12 Go et à un espace de stockage généreux de 256 Go.

Un champion de la photographie

Le Pixel 8 Pro arbore un écran OLED sublime de 6,7 pouces, affichant une résolution 2K (1 344 x 2 992 pixels) et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, offrant ainsi une expérience fluide dans toutes les situations, que ce soit pour les jeux, les applications ou le streaming de films et de séries. Doté d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, il assure un déverrouillage rapide et sécurisé d’un simple toucher.

En matière de photographie, le Pixel 8 Pro excelle avec son triple module caméra. Celui-ci comprend un capteur grand-angle de 50 Mpx, un capteur ultra-grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx avec stabilisation et zoom optique x5, ainsi qu’un capteur frontal de 10,5 Mpx pour les selfies. Les résultats impressionnants de cette configuration peuvent être consultés dans notre test détaillé du Pixel 8 Pro.

Sur le plan de la durabilité, le Pixel 8 Pro ne fait aucun compromis, étant certifié IP68 pour une résistance à l’eau et à la poussière. Son autonomie figure parmi les meilleures du marché, avec une batterie de 5 050 mAh offrant plus d’une journée et demie d’utilisation intensive. Cette performance est soutenue par une optimisation matérielle et logicielle, notamment grâce à la puce Tensor G3 et à Android 14.