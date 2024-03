Pokémon GO en Avril : découvrez le Calendrier des évènements, le monde merveilleux et les surprises à venir !

Le lancement de la Saison Monde Merveilleux dans Pokémon GO le 1er mars 2024 a été marqué par une série d’activités captivantes. Le mois d’avril s’annonce tout aussi palpitant. Les détails.

La Saison Monde Merveilleux dans Pokémon GO, qui a débuté le 1er mars 2024, a été marquée par une variété d’activités passionnantes pour les joueurs. Avec son lancement réussi, le mois d’avril s’annonce également prometteur, offrant une myriade d’événements spéciaux, dont l’événement intitulé “Surprises de taille”. Les joueurs peuvent s’attendre à de nouvelles aventures, des rencontres inédites et des récompenses à la hauteur de leurs attentes alors qu’ils explorent le monde virtuel de Pokémon GO.

Deux journées communauté

En complément de ces annonces, la Semaine Environnement succédera à la Semaine Météo, et une Journée Éclosion sera également programmée. Deux Journées Communauté sont également prévues, avec une dédiée spécifiquement à Draby.

Les amateurs de raids auront également leur lot de défis avec plusieurs Raids programmés, notamment la présence attendue d’Entei dans les Raids Obscurs.

Afin de vous permettre d’organiser au mieux vos activités sur Pokémon GO tout au long des prochaines semaines d’avril 2024, nous avons conçu un calendrier complet des événements et des raids.

Pokémon GO : les événements d’Avril 2024

Du jeudi 4 au mardi 9 avril, les dresseurs peuvent s’attendre à des “Surprises de taille”, une période propice à des découvertes inattendues. Le dimanche 7 avril de 14 heures à 17 heures, une Journée Communauté spéciale dédiée à Draby est prévue, offrant aux joueurs une occasion privilégiée de rencontrer et de capturer ce Pokémon.

Par la suite, du vendredi 12 au mercredi 17 avril, se déroulera l’événement “Insectomia”, mettant en avant les Pokémon de type Insecte. Le samedi 20 avril, une autre Journée Communauté est prévue pour offrir aux joueurs une expérience de jeu unique. Ensuite, du lundi 22 au vendredi 26 avril, la “Semaine Environnement” sera à l’honneur, offrant aux joueurs l’opportunité de découvrir des Pokémon en lien avec l’environnement.

Enfin, pour clôturer le mois en beauté, une “Journée Éclosion” est programmée le dimanche 28 avril, offrant aux dresseurs une chance supplémentaire de faire éclore des œufs et de découvrir de nouveaux Pokémon.

Les raids prévus

Les dresseurs Pokémon peuvent s’attendre à une série de raids captivants tout au long du mois d’avril 2024. Le samedi 13 avril de 14 heures à 17 heures, Méga-Scarhino sera le protagoniste des Méga-Raids, offrant aux joueurs une opportunité de capturer ce Pokémon puissant. Les Raids Obscurs avec Entei, quant à eux, seront disponibles chaque week-end de mars pour les amateurs de défis.

En ce qui concerne les Raids Légendaires, Katagami et Bamboiselle seront présents du 4 au 12 avril, suivis de Tokotoro du 12 au 25 avril, puis de Registeel du 25 avril au 2 mai. Les Méga-Raids présenteront également des défis passionnants, avec Méga-Dracaufeu du 4 au 13 avril, Méga-Scarhino du 13 au 25 avril, et Méga-Galeking du 25 avril au 3 mai.

Pour couronner le tout, des heures de Raids spéciales seront organisées, notamment avec Tokopiyon le 3 avril, Katagami et Bamboiselle le 10 avril, et Tokotoro les 17 et 24 avril, tous de 18 à 19 heures. Les dresseurs sont invités à se préparer à relever ces défis épiques et à capturer les Pokémon légendaires qui s’annoncent.