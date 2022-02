Pourquoi faire expertiser vos diamants ?

Parmi les pierres précieuses, le diamant est certainement l’une des plus connues et qui bénéficie d’une valeur importante. Dans le cas où vous souhaitez vendre vos pierres et obtenir le meilleur montant pour cette transaction, il est essentiel de se tourner vers des professionnels du secteur. Pour être sûr de profiter d’une estimation précise et d’obtenir la meilleure offre de rachat, vous pouvez faire confiance à Valuae. Cette agence spécialisée dans l’expertise de diamants est aujourd’hui capable de vous proposer une offre totalement adéquate avec la valeur de vos pierres. En faisant examiner vos diamants par des experts du secteur, vous pourrez tirer pleinement profit de la valeur de vos diamants.

Le rachat de diamants : une pratique de plus en plus courante

À l’instar du rachat de l’or, le rachat de diamants est aujourd’hui une pratique commune à laquelle de nombreux Français ont recours pour financer certains de leurs projets. En effet, ce type de pierre bénéficie d’une valeur conséquente qui peut vous permettre d’avoir un apport financier pour la réalisation de vos projets. En fonction des situations, la vente de vos diamants peut vous rapporter une somme plus ou moins importante. Pour déterminer le plus précisément possible la valeur réelle de vos pierres, le recours à l’expertise d’un bijoutier spécialisé est essentiel. C’est pour cette raison qu’il existe aujourd’hui des entreprises spécialisées dans l’évaluation des diamants.

Comment est évaluée la valeur des diamants ?

Pour obtenir une somme importante lors du rachat de vos diamants, il convient de les faire expertiser au préalable. Afin de réaliser l’estimation la plus précise qui soit, l’expert joaillier va prendre en considération plusieurs caractéristiques de vos diamants :

Forme (rond, coussin, émeraude…) Poids en carats Fluorescence Symétrie Inclusion Couleur Cours du diamant



À partir de ces multiples éléments, l’expert joaillier pourra alors déterminer la valeur véritable de votre diamant. Pour profiter d’une expertise fiable et reconnue, il convient de choisir une entreprise sérieuse et qui vous assure une transaction dans les meilleures conditions qui soient.

Comment choisir le bon expert en diamant ?

Le rachat de diamant est un secteur en plein développement et de nombreux acteurs ont fait leur apparition au cours des dernières années. Afin d’être sûr de se tourner vers une entreprise sérieuse et spécialisée, il est important de bien se renseigner au préalable. En effet, le rachat de diamant est une transaction réglementée et dont la confidentialité doit être garantie. Pour être sûr de profiter du meilleur service qui soit pour le rachat de vos pierres, nous vous conseillons aujourd’hui l’entreprise Valuae.

Cette société française est aujourd’hui très reconnue dans le domaine et conseille au mieux ses clients dans leur projet de rachat de diamants. Grâce à l’expertise Valuae, vous pourrez procéder au rachat de vos diamants en toute sérénité en disposant de toutes les informations essentielles. Pour être sûr de faire le bon choix, n’hésitez pas à vous renseigner plus en détail sur cette entreprise experte et les nombreux avis de ses clients satisfaits.

Faites confiance à Valuae pour l’expertise de vos diamants

Grâce à un large réseau de bijouteries partenaires, Valuae propose ses services au plus proche de vous. En effet, les experts Valuae vous accueillent dans l’une des 300 bijouteries partenaires partout en France et au Luxembourg. Si vous souhaitez obtenir une expertise rapide et de qualité, Valuae est donc la meilleure option. Soucieux d’offrir à tous ses clients l’estimation la plus précise qui soit, les experts joailliers de Valuae examineront en détail vos pierres. Grâce à leur expertise et celle de la ValuaeBox, vous êtes assuré d’obtenir l’estimation la plus précise qui soit de la valeur de votre diamant.

Quelle que soit la raison pour laquelle vous souhaitez faire appel aux services de Valuae, vous êtes assuré d’obtenir un accompagnement de qualité. De l’estimation de vos diamants jusqu’à la réalisation de la transaction, les experts joailliers de cette entreprise française se tiennent à vos côtés pour répondre à toutes vos interrogations. En plus de proposer un service de grande qualité, Valuae vous assure également une grande rapidité dans le rachat de vos diamants. En effet, suite à l’estimation de vos pierres, vous pourrez procéder au rachat de vos diamants sous 48h. Pour faire racheter vos diamants dans les meilleures conditions qui soient, n’hésitez donc pas à faire appel à Valuae.