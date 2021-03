Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la batterie d’une Apple Watch peut se décharger plus rapidement que d’habitude, mais il existe également de nombreuses solutions à essayer.

L’Apple Watch est une excellente option pour les utilisateurs d’iPhone qui souhaitent transférer les notifications à leur poignet ou obtenir de meilleures données de suivi de la santé et de la forme physique, mais les fonctionnalités supplémentaires peuvent souvent entraîner une décharge plus rapide de la batterie. Bien qu’il faille s’y attendre, il peut arriver que la batterie semble se vider encore plus vite que d’habitude. Voici quelques vérifications rapides à effectuer, si la batterie de l’Apple Watch se vide trop rapidement.

D’une manière générale, l’Apple Watch est conçue pour offrir jusqu’à 18 heures d’utilisation par cycle de batterie. Cependant, l’Apple Watch existe en plusieurs modèles et, bien qu’ils présentent tous des niveaux de batterie similaires, d’autres facteurs peuvent affecter la durée de vie de la batterie. Il ne s’agit pas seulement de savoir si l’on utilise une montre W-Fi uniquement ou Wi-Fi et cellulaire, mais aussi des applications qu’un utilisateur choisit d’installer. Les différentes applications consomment de l’énergie à des rythmes différents et, bien souvent, les utilisateurs peuvent constater qu’une application problématique est à l’origine de la décharge de la batterie.

Si un utilisateur de l’Apple Watch ne peut pas déterminer facilement ou rapidement qu’une application spécifique est à l’origine du problème, cela vaut la peine de redémarrer l’appareil. Bien que cela soit connu de tous, il convient de garder à l’esprit qu’il faut non seulement éteindre et redémarrer l’Apple Watch, mais aussi l’iPhone auquel elle est connectée. Après tout, l’iPhone est en communication constante avec l’Apple Watch et il se peut tout aussi bien que l’iPhone soit à l’origine de la décharge de la batterie que la smartwatch. En redémarrant les deux appareils en même temps, l’utilisateur a beaucoup plus de chances d’éliminer les problèmes de décharge persistants causés par la connexion entre les deux appareils ou les applications installées. Si le redémarrage ne résout pas le problème, une autre recommandation consiste à désappairer et à réparer à nouveau la montre et le téléphone. Ces deux recommandations sont particulièrement utiles dans les cas où l’utilisateur a récemment mis à jour le logiciel de l’iPhone ou de l’Apple Watch, car la mise à niveau du système d’exploitation pourrait être à l’origine de la décharge soudaine de la batterie.

Autres causes et solutions possibles pour la batterie

Lorsque l’utilisateur ne peut pas facilement identifier une application qui pourrait être à l’origine du problème ou qu’il n’a pas récemment mis à jour le téléphone et l’Apple Watch, il est peut-être temps d’envisager d’ajuster certains des paramètres ainsi que la façon dont la montre est utilisée. Cela peut être particulièrement utile pour ceux qui utilisent leur Apple Watch plus fréquemment que l’utilisateur moyen et surtout sur les anciens modèles d’Apple Watch. Comme c’est le cas pour tout appareil fonctionnant sur batterie, les performances et la longévité de la batterie ont tendance à diminuer continuellement à mesure qu’un appareil vieillit. Parmi les options à envisager, citons la désactivation de l’écran de veille pour éviter que l’écran ne s’allume chaque fois que le poignet est levé, ou l’activation du mode économie d’énergie lorsque l’on s’attend à ce que certaines fonctions soient activées plus souvent que nécessaire. Par exemple, le capteur de fréquence cardiaque pendant les courses et les séances d’entraînement.

Un autre problème courant auquel certains peuvent être confrontés est lié au Bluetooth. Si l’on peut penser que désactiver la connexion Bluetooth d’un iPhone permet d’économiser de la batterie, c’est souvent le contraire qui se produit. Par conséquent, il est non seulement utile de garder le Bluetooth activé, mais aussi de s’assurer qu’il est activé lorsque des problèmes soudains d’autonomie sont rencontrés. Bien entendu, il est également utile de s’assurer que l’Apple Watch et l’iPhone utilisent tous deux les dernières versions logicielles, car une mise à jour peut soudainement améliorer l’autonomie de la batterie aussi rapidement qu’elle peut causer des problèmes.