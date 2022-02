Pourquoi publier un article LinkedIn ?

Aujourd’hui, les réseaux sociaux font pleinement partie des canaux de communication que les professionnels utilisent pour développer leur visibilité et donc leur activité. Pour utiliser ce canal efficacement et tirer pleinement profit de tous ses avantages, il est important de connaître quelques règles d’usage avant de vous lancer. En effet, pour être le plus percutant possible et vous démarquer de la concurrence, il est essentiel d’y apporter votre touche personnelle. Afin de vous aider dans votre stratégie de communication digitale, nous vous donnons tous les bons conseils à suivre.

LinkedIn : un outil de communication à ne pas négliger

Permettant de communiquer de manière instantanée sur vos activités auprès d’une audience ciblée, LinkedIn apparaît comme un moyen de communication particulièrement efficace. En effet, en tant que réseau professionnel, LinkedIn permet de toucher une audience large avec laquelle vous pouvez interagir directement. Cet outil est donc très intéressant pour élargir votre réseau et attirer l’attention sur votre activité. En incluant ce canal dans votre stratégie marketing, vous profiterez de nombreux avantages :

Promotion de votre entreprise

Amélioration de votre notoriété

Mise en avant de votre expertise

Obtention de partenariats et de leads

Partage d’informations et d’actualités

Liberté dans votre communication

Pour obtenir les meilleurs résultats qui soient, il est important de bien préparer votre stratégie et d’adapter au mieux vos articles aux règles d’usage de ce réseau social.

Article ou post : quelles différences ?

Plus court que l’article, le post n’est pas utilisé de la même manière et n’a pas les mêmes objectifs. En effet, les publications LinkedIn ne peuvent être organisées de la même manière qu’un article classique étant donné que le nombre de caractères est limité à 3000. Selon le sujet que vous souhaitez aborder, l’option du post LinkedIn peut ainsi s’avérer plus pertinente, notamment si vous souhaitez simplement communiquer une information ou réagir à un événement. En revanche, si vous souhaitez rentrer dans le détail et traiter un sujet en profondeur, il sera alors préférable d’opter pour un article LinkedIn.

Quels sont les avantages des posts ?

Plus rapide à lire, le post présente l’atout majeur d’être plus percutant et de capter directement l’attention de votre audience. Ce type de publication vous permet d’augmenter facilement votre visibilité et d’élargir votre réseau en suscitant des réactions de la part de vos lecteurs. Étant donné que la longueur du texte est limitée, il est important d’attirer immédiatement l’attention de vos lecteurs avec des phrases courtes et percutantes. N’hésitez pas à agrémenter votre post d’emojis ou d’images pour piquer la curiosité de votre audience.

Quels sont les avantages des articles ?

Si vous souhaitez approfondir et traiter un sujet plus en profondeur, il est préférable de s’orienter vers l’article. Avec ce format, vous pourrez viser une audience plus ciblée et ainsi augmenter vos possibilités de conversion. En proposant un contenu de qualité et pertinent, vous pourrez améliorer votre image aux yeux de votre audience et augmenter votre notoriété. Pour que les résultats liés à la publication de votre article soient les plus probants possibles, il est essentiel de déterminer l’orientation et la manière avec laquelle vous souhaitez traiter votre sujet. Afin de garantir la visibilité de votre article, pensez à bien choisir votre image d’illustration et à le poster aux horaires qui sont recommandées : tôt le matin, à midi, fin de journée. C’est à ces différents moments de la journée que le taux d’engagement est le plus élevé, ce qui vous assure ainsi la meilleure visibilité pour votre article.

L’article LinkedIn : un véritable atout pour votre communication

Sur LinkedIn, il existe de nombreuses manières d’augmenter votre visibilité et la création de posts et d’articles en fait pleinement partie. Afin d’améliorer votre notoriété et mettre en avant toute votre expertise, les articles vous permettent de contribuer à votre réputation dans votre domaine d’activité. Pour que les résultats liés à la publication de vos articles et de vos posts soient les meilleurs possibles, il est important d’adopter les différents codes de cette plateforme.

Pour vous aider dans la maîtrise de la communication sur LinkedIn, nous vous recommandons de faire appel à des experts du domaine, et notamment Emmanuelle Petiau. Cette formatrice experte en marketing digitale vous délivre tous ses conseils et son expertise pour vous permettre d’utiliser de la meilleure façon qui soit LinkedIn et ses différentes fonctionnalités. Grâce à l’expertise d’Emmanuelle Petiau, vous pourrez optimiser au mieux vos articles et augmenter considérablement leur visibilité.