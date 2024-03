Prix du bois de chauffage en chute libre : le moment rêvé pour acheter ?

Alors que les prix du bois de chauffage connaissent une baisse spectaculaire, se pose la question : est-ce le moment idéal pour investir dans votre approvisionnement en combustible ?

L’utilisation du bois de chauffage gagne en popularité en France, devenant un choix privilégié pour de nombreux foyers. Apprécié pour son caractère écologique, son abordabilité et ses nombreux avantages, le bois de chauffage est de plus en plus plébiscité comme alternative de chauffage. Sa combustion propre et renouvelable en fait une option attrayante pour ceux soucieux de réduire leur empreinte carbone, tandis que son coût souvent plus avantageux par rapport à d’autres sources d’énergie en fait une solution économique pour de nombreux ménages. Cette tendance à la hausse de l’utilisation du bois de chauffage témoigne de la recherche croissante de solutions durables et abordables pour le chauffage domestique en France.

Le prix du bois, stable depuis des mois, entame une nouvelle baisse

Cette semaine, les prix du bois de chauffage demeurent remarquablement raisonnables, poursuivant la tendance observée ces dernières semaines. Une baisse nette des tarifs est même constatée, avec le prix d’un stère de bois de chauffage en bûches de 30 cm affiché à 164 euros sur le site Kelwatt.

De même, le prix d’un stère de bois de chauffage en bûches de 40 cm est également en baisse, affiché à 178 euros sur le même site. En ce qui concerne les pellets de bois en France, leur prix moyen est de 404 euros pour une palette de 66 sacs de 15 kg, selon proxi-totalenergies.fr, ce qui revient à 0,41 euro au kilogramme.

Cette baisse des prix offre aux consommateurs une opportunité attractive pour s’approvisionner en bois de chauffage à moindre coût.

L’une des méthodes de chauffage les plus économiques*

À la fin du mois de février, les prix des différents types de bois de chauffage continuent de baisser, offrant ainsi une option attrayante pour les consommateurs. Début février, le prix moyen des pellets s’élevait à 418,00 euros pour une palette de 66 sacs de 15 kg, ce qui équivaut à 0,42 euro le kilo, selon les données de proxi-totalenergies.fr.

Cette diminution des prix confirme la position avantageuse du bois de chauffage en tant que l’une des solutions les plus abordables sur le marché.

Tandis que les tarifs du bois demeurent stables, d’autres sources d’énergie comme l’électricité et le fioul connaissent des variations importantes, avec notamment une forte hausse des prix de l’électricité en début d’année, impactant ainsi les foyers qui en dépendent pour le chauffage.

Les avantages du bois de chauffage

Le marché du fioul reste instable, influencé par divers facteurs tels que les tensions géopolitiques en mer Rouge, contribuant à une volatilité des prix. En comparaison, le bois de chauffage offre non seulement des prix raisonnables, mais également un avantage environnemental significatif.

Contrairement aux énergies fossiles comme le fioul, la combustion du bois émet très peu de CO2, réduisant ainsi son impact sur l’environnement.

De plus, le bois est une source d’énergie renouvelable, provenant des forêts, et sa combustion équilibre le cycle du carbone, avec les arbres absorbant la quantité de carbone émise. Cette approche circulaire minimise l’impact sur l’environnement et contribue à la lutte contre le changement climatique. En revanche, les énergies fossiles émettent des quantités importantes de carbone, contribuant de manière significative aux problèmes environnementaux.