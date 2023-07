Pro Nutrition : le meilleur de la nutrition animale !

En France, l’industrie de l’alimentation animale regroupe 304 usines et 196 entreprises, à l’origine de plus de 20 millions de tonnes de produits alimentaires fabriqués chaque année, à destination des animaux d’élevage (toutes espèces confondues). C’est 48% de ventes en plus qu’il y a 10 ans, ce qui fait des aliments à destination des animaux, un marché en pleine croissance. Rien d’étonnant quand on sait qu’il existe 17 millions de chats et chiens identifiés en France !

Découvrez Pro Nutrition, une alimentation animale de qualité

De nombreux partenaires proposent des gammes variées de produits à base de morceaux de porcs ou de volailles, parfois même bio, dont la production n’est pas toujours réglementée ou dont le prix n’est pas adapté à tous les budgets. Chez Pro Nutrition, marque de nutrition animale dont la production est 100% made in France, la priorité est celle de préserver la santé de nos amis à 4 pattes tout au long de l’année.

En effet, Pro Nutrition met à disposition des particuliers et des professionnels (établissements agricoles, éleveurs) entourés d’animaux, une sélection de produits alimentaires premium adaptés au bien-être animal des chats et des chiens.

En achat direct ou sous forme d’abonnement, une gamme variée d’aliments aux matières premières de qualité est proposée aux clients à la recherche de solutions alimentaires économiques et respectueuses de la santé animale : croquettes physiologiques, sans céréales ou vétérinaires, couvrez l’ensemble des besoins alimentaires de votre animal par l’intermédiaire de produits sains et appétissants !

Choisir Pro Nutrition : quels avantages pour les consommateurs ?

Une expertise dans le domaine de la nutrition animale

Pro Nutrition est un expert dans l’alimentation animale. Chaque produit vendu sur le site est conçu selon une liste d’ingrédients et matières premières digestibles, équilibrés et contrôlés minutieusement dans le but de garantir le maintien d’une bonne santé à votre animal de compagnie.

Outre les aliments sans additifs, Pro Nutrition met à la portée des consommateurs de nombreux conseils nutritionnels pour veiller à l’équilibre physique et mental de leurs animaux dans la vie quotidienne. Le site propose plusieurs articles pour apprendre à décoder le langage des chats et chiens selon leur race, mais aussi devenir un vrai pro dans le calcul de leur ration quotidienne !

Des produits personnalisés pour vos animaux

Peu importe le profil de votre animal, vous trouverez à coup sûr les croquettes les plus adaptées au profil de votre compagnon, même lorsqu’il présente quelques troubles de la santé.

En effet, Pro Nutrition dispose de sous-catégories pour personnaliser au mieux les habitudes alimentaires des animaux selon leur âge, leur taille et leurs caractéristiques identitaires (stérilisation, tendance au surpoids, fin de gestation, troubles urinaires, insuffisance cardiaque, intolérance alimentaire, etc).

Sans colorant, sans conservateur et sans OGM d’origine végétale, chaque produit alimentaire est formulé par des professionnels certifiés, selon une charte définie qui répond aux besoins de toutes les races de chats et chiens !

Des ingrédients à fort pouvoir nutritionnel

La composition de l’alimentation animale est la base de plusieurs points clés pour préserver leur capital santé : croissance et développement chez les plus jeunes animaux, mais aussi fertilité et résistance aux affections et maladies.

Chez Pro Nutrition, certains aliments sont priorisés dans la composition des croquettes pour chiens et chats. C’est le cas par exemple de la fibre de pomme qui contient des antioxydants naturels 4 fois plus puissants que la vitamine C et dont la présence permet d’éliminer les déchets d’origine alimentaire et de stimuler le transit intestinal. Autre ingrédient intéressant, les graines de lin aux propriétés anti-inflammatoires et fluidifiantes.

Une gamme de prix avantageux

En tant que propriétaires d’animaux, nous savons à quel point il peut être coûteux de subvenir aux besoins de nos amis à 4 pattes. C’est pourquoi Pro Nutrition propose à ses clients la possibilité de souscrire à un abonnement sans engagement qui offre une réduction de 10% à l’année, par rapport au prix lors d’un d’achat direct.

Flexible et personnalisé, l’abonnement est modifiable à tout moment afin de vous permettre de recevoir la quantité d’aliments pour votre animal, selon son rythme de consommation journalier. L’envoi des produits est géré automatiquement par le service de Pro Nutrition qui expédie les commandes selon la fréquence d’envoi sélectionnée, de toutes les 2 semaines à tous les 3 mois.

En bref, l’alimentation de votre animal n’est plus un souci, il n’a plus qu’à déguster ses portions de qualité chaque journée !