Processeurs Intel H35 de 11e génération pour ordinateur portable de jeu lancés avec les performances à un seul thread les plus rapides

Intel a officiellement dévoilé les processeurs d’ordinateurs portables hautes performances de 11e génération pour les ordinateurs portables de jeu sous le nom de H35. Le processeur Intel Core i7-11375H de 11e génération est le plus puissant du lot avec des fonctionnalités et des technologies telles que Intel Turbo Boost Max 3.0, capable d’offrir une vitesse d’horloge du processeur jusqu’à 5,0 GHz.

Selon Intel, le Core i7-11375H est le processeur le plus puissant pour un ordinateur portable, offrant les meilleures performances à un seul thread. Les performances de ce processeur sont comparables à celles du processeur Intel Core i9-10980HK de 10e génération, qui est également un processeur d’ordinateur portable hautes performances avec un TDP plus élevé et des vitesses d’horloge plus élevées.

Selon la comparaison de référence d’Intel, le Core i7-11375H a surpassé AMD Ryzen 4800HS et le Ryzen 4900H sur l’outil de référence du processeur specrate 2017.

Performances de jeu Intel Core i7-11375H

Selon les chiffres partagés par Intel, le Core i7-11375H peut offrir une performance moyenne de 99 fps sur Far Cry, 182 fps sur Leagues of Legends et 207 fps sur Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege à une résolution de 1080p sur un ordinateur portable avec le GPU NVIDIA RTX 3060 MaxQ.

Ordinateurs portables avec processeurs Intel Core i7-11375H

Intel s’est associé à des OEM pour lancer des ordinateurs portables de jeu haut de gamme, équipés du processeur Intel Core i7-11375H H35. Plus de 40 ordinateurs portables, équipés de processeurs Intel H35 de 11e génération, seront lancés cette année par des marques comme Acer, ASUS et MSI.

L’Acer Predator Triton 300 SE est l’un des premiers ordinateurs portables basés sur le processeur édition spéciale Intel Core i7-11375H, tandis que l’ASUS TUF Dash F15 est également alimenté par le même processeur, capable d’offrir jusqu’à 19,5 heures d’autonomie, ce qui est quelque chose que nous ne voyons pas normalement sur un ordinateur portable de jeu.

Vient ensuite le MSI Stealth 15M, qui est présenté comme l’ordinateur portable de jeu le plus fin et le plus léger de 15 pouces, alimenté par le processeur Intel Core i7 de 11e génération avec des fonctionnalités telles que la prise en charge de la technologie PCI Express Gen 4 et Thunderbolt 4.