Quand opter pour un rachat de crédits ?

Le rachat de crédits est proposé par les établissements de prêts ou les banques à tout emprunteur. Ces emprunts offerts peuvent être de trésorerie ou immobiliers et peuvent s’échelonner sur diverses durées. Afin d’en réduire le montant à rembourser, le rachat de crédits doit faire l’objet d’une étude minutieuse. Diverses raisons peuvent pousser un emprunteur à opter pour un rachat de crédits. Voici quelques circonstances dans lesquelles vous pouvez alors effectuer cette démarche.

Quand vous souhaitez alléger vos mensualités

De plus en plus, vous avez du mal à gérer vos fins de mois. Vous avez entre les mains un flot de crédits à rembourser et vous ne savez guère comment procéder. Vous ne savez pas non plus comment faire pour gérer le remboursement de vos mensualités. La meilleure chose que vous puissiez faire est d’opter pour le rachat de crédits. Il s’agit d’un processus qui permettra le paiement de tous vos crédits en un seul avec une durée de remboursement rallongée. De plus, le montant des mensualités sera allégé en fonction de la durée d’amortissement et du taux proposé.

Quand vous voulez diminuer votre endettement

Lorsque vous êtes dans une situation d’endettement, vous pouvez facilement rectifier le tir en optant pour le rachat de crédit. Il est considéré comme dangereux tout taux d’endettement qui dépasse les 33 %. Il est donc important de contenir cette situation. Pour revoir à la baisse ce taux, vous devez nécessairement effectuer un rachat de crédits. Non seulement cela limitera vos mensualités de remboursement de prêts, mais aussi vos diverses charges personnelles. Le rachat de crédit est une démarche efficace qui permet aussi d’éviter le mal endettement.

Quand vous voulez financer un nouveau projet

Il peut arriver que vous ayez envie de réaliser des projets personnels. Cela peut être un projet d’achat de véhicule, des travaux de rénovation ou de construction, un projet de financement des études des enfants, un projet immobilier, etc. Dans un ou l’autre des cas, si vous êtes déjà très endetté, pour retrouver une toute nouvelle capacité d’emprunt, l’option du rachat de crédits peut s’avérer intéressante. Cela vous permettra de financer votre nouveau projet avec toute la trésorerie nécessaire à vos besoins.

Quand vous désirez retrouver une nouvelle capacité d’investissement

Vous voulez faire un investissement locatif ou dans une résidence secondaire, mais vous avez déjà de nombreux prêts en cours. En choisissant le rachat de crédit, vous pourrez ainsi faire le regroupement de ces différents prêts en cours, en un seul et unique prêt. Le taux demeure invariant et les mensualités sont revues à la baisse. Elles seront transformées en une seule et même mensualité échelonnée sur une durée de remboursement étendue. Grâce au rachat de crédit, votre situation financière redevient stable et vous pourrez réaliser vos divers investissements.

Quand vous souhaitez anticiper une baisse de revenus

À partir d’un moment, il vous faudra commencer à préparer votre retraite. Vous pouvez également être confronté à une séparation imprévue ou avoir le besoin de compenser une éventuelle perte d’emploi. Ces différentes situations risquent fort de correspondre à une diminution importante de vos revenus. Vous pouvez alors anticiper cela en optant pour un rachat de crédits. Cela vous permettra alors de réduire vos remboursements mensuels. Ainsi, vous adapterez vos mensualités de prêts, quelle que soit la diminution de revenus qui vous touche.

Quand vous voulez renégocier le montant de vos primes d’assurance

Le rachat de crédit peut être effectué au sein d’un établissement prêteur ou dans une banque. Cette procédure occasionne la signature d’un nouveau contrat à assurer absolument. La renégociation du taux sera alors une parfaite occasion pour l’emprunteur afin de renégocier aussi le montant des primes d’assurance de prêt. En effet, l’amendement Bourquin a introduit le principe de résiliation annuelle de cette assurance. Ce qui offre à l’emprunteur l’opportunité d’effectuer une résiliation du contrat d’assurance emprunteur, et ce, à chaque date anniversaire. Grâce au rachat de crédit, il peut alors souscrire un nouveau contrat plus avantageux.

Quand vous voulez rééquilibrer votre budget

Lorsque vous souhaitez retrouver un meilleur pouvoir d’achat, il faut au minimum rééquilibrer votre budget. Alors, le recours au rachat de crédit vous y aidera. Par contre, cette procédure n’étant pas financièrement neutre, il peut arriver que le montant des intérêts réglés à terme soit plus important que celui dont vous vous seriez acquitté sans le rachat de crédit. L’allongement de la durée initiale du remboursement de vos prêts peut expliquer cela. Il faudra aussi prévoir les possibles frais de résiliation anticipés, les anciennes assurances annulées, etc.