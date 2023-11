Quelle est l’imposition de l’assurance vie après 8 ans ?

Ah, l’assurance vie… Ce contrat de plus en plus populaire parmi les Français, qui offre une épargne intéressante et une fiscalité avantageuse, est souvent mal compris. Vous vous demandez peut-être combien vous allez avoir à payer en impôts après 8 ans de détention de votre contrat d’assurance vie? C’est une question très pertinente. Alors, enfilez votre casquette de fiscaliste et plongeons ensemble dans le monde passionnant de la fiscalité de l’assurance vie.

L’assurance vie, qu’est-ce que c’est exactement ?

Avant de parler d’imposition et de prélèvements sociaux, il est crucial de bien comprendre ce qu’est l’assurance vie. Il ne s’agit pas d’une assurance qui vous couvre en cas de décès, comme son nom pourrait le laisser supposer, mais d’un contrat d’épargne.

En souscrivant à une assurance vie, vous vous engagez à verser une certaine somme d’argent, appelée prime, à une compagnie d’assurance. En contrepartie, cette dernière s’engage à vous reverser ce montant, augmenté d’intérêts, soit à une date convenue, soit en cas de décès. L’assurance vie est donc un excellent moyen d’épargner, d’autant plus qu’elle offre une fiscalité particulièrement avantageuse après 8 ans.

Les prélèvements sociaux sur l’assurance vie

Voilà une réalité plus terre-à-terre. Quand on parle d’assurance vie, il est important de ne pas oublier les prélèvements sociaux. Ceux-ci sont prélevés chaque année sur les intérêts générés par votre contrat d’assurance vie.

Le taux de ces prélèvements sociaux est de 17,2%. Ils sont composés de diverses contributions : la CSG à 9,2%, la CRDS à 0,5%, le prélèvement de solidarité à 7,5% et enfin divers prélèvements additionnels. La somme de ces contributions donne le taux global de 17,2%.

Le rachat de l’assurance vie

Le rachat de votre contrat d’assurance vie est l’opération qui consiste à retirer tout ou partie des fonds que vous avez investis. Ce rachat peut être total, c’est-à-dire que vous retirez la totalité de votre épargne, ou partiel, c’est-à-dire que vous ne retirez qu’une partie de votre argent.

Dans le cadre du rachat total, les gains issus de ce rachat seront imposables. En revanche, pour le rachat partiel, seuls les intérêts sont imposés, et non le montant total retiré.

La fiscalité de l’assurance vie après 8 ans

Place maintenant à la question que vous vous posez tous : quelle est l’imposition de l’assurance vie après 8 ans ? Eh bien, bonne nouvelle, après 8 ans, la fiscalité de l’assurance vie devient particulièrement avantageuse.

En effet, après 8 ans, vous pouvez bénéficier d’un abattement forfaitaire annuel de 4 600 euros pour une personne seule, et de 9 200 euros pour un couple. Cet abattement s’applique sur les gains retirés lors d’un rachat. Si vos gains sont inférieurs à cet abattement, vous ne paierez pas d’impôt sur le revenu.

Les intérêts de l’assurance vie après 8 ans

Enfin, parlons des intérêts de votre assurance vie après 8 ans. Comme nous l’avons dit, seuls les intérêts sont imposés, et non le montant total de votre épargne. De plus, ces intérêts sont soumis à un taux forfaitaire de 7,5%.

Toutefois, si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 25 000 euros pour une personne seule, ou 50 000 euros pour un couple, ce taux forfaitaire est réduit à 0%. Autrement dit, si vos revenus sont modestes, vous ne paierez pas d’impôt sur les intérêts de votre assurance vie après 8 ans.

Voilà, vous savez maintenant tout sur l’imposition de l’assurance vie après 8 ans. Une fiscalité complexe, certes, mais qui offre de nombreux avantages. Alors, prêt à souscrire à un contrat d’assurance vie ?

Impôt sur le revenu ou prélèvement forfaitaire libératoire : le choix après 8 ans

Après huit ans passés avec votre contrat d’assurance vie, vous avez la possibilité de choisir entre deux options concernant l’imposition sur les intérêts générés : l’option du Prélèvement Forfaitaire Libératoire (PFL) ou celle de l’impôt sur le revenu. Comment cela fonctionne-t-il? Quelle est la meilleure option pour vous?

En ce qui concerne le PFL, après 8 ans de détention de votre contrat, le taux est fixé à 7,5% pour les intérêts générés par les primes versées. Cependant, il existe une condition : les versements effectués depuis le début du contrat doivent être inférieurs à 150 000 euros pour une personne seule, ou à 300 000 euros pour un couple.

Concernant l’impôt sur le revenu, si vous choisissez cette option, vos intérêts seront imposés selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cela signifie que le taux d’imposition dépendra de votre tranche marginale d’imposition. Cette option peut parfois être plus avantageuse, notamment pour les contribuables qui ont des revenus modestes.

À noter que le choix entre le PFL et l’impôt sur le revenu doit se faire au moment du rachat partiel ou total de l’assurance vie. Vous ne pouvez pas revenir sur votre décision ultérieurement. Il est donc important de bien réfléchir à l’option qui sera la plus avantageuse pour vous.

La déclaration des revenus de l’assurance vie après 8 ans

Lorsque vous effectuez un rachat partiel ou total sur votre contrat d’assurance vie après 8 ans, vous devez déclarer les revenus générés par ce contrat à l’administration fiscale. En effet, ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu, après application de l’abattement annuel.

Si vous avez choisi l’option du Prélèvement Forfaitaire Libératoire, vous n’avez pas besoin de mentionner les revenus de votre assurance vie dans votre déclaration de revenus. En revanche, si vous avez opté pour l’imposition commune, ces revenus doivent être déclarés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Il est important de noter que la déclaration de ces revenus doit se faire l’année suivant celle du rachat. Par exemple, si vous effectuez un rachat en 2023, vous devrez déclarer ces revenus dans votre déclaration de revenus 2024.