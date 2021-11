Quelles chaussures de sécurité pour le BTP ?

Dans de nombreux secteurs d’activité, il convient d’avoir des équipements de sécurité spécifiques. Si vous êtes un professionnel dans le secteur du BTP, vous êtes exposé à des risques plus ou moins conséquents selon les métiers. Afin de choisir le modèle de chaussures de sécurité le plus adapté à votre activité, nous vous donnons ici toutes les informations importantes pour vous aider à choisir le meilleur équipement de sécurité qui soit.

Quelles chaussures de sécurité choisir pour les métiers du BTP ?

Selon les métiers, les risques d’accident sont différents et peuvent être plus ou moins graves. Dans le cas des métiers du BTP, il est important de bien s’équiper pour prévenir les accidents corporels pouvant avoir de lourdes conséquences. Afin de répondre au mieux aux besoins de ces professionnels, il existe aujourd’hui des chaussures adaptées pour les différents secteurs du BTP.

Quelle paire pour les métiers du second œuvre ?

Pour les activités professionnelles exercées en intérieur principalement et peu salissantes, il est aujourd’hui recommandé de porter des baskets de sécurité avec une norme S1P. En optant pour ce type de chaussure de sécurité, vous profiterez d’une paire légère et souple qui garantit un certain niveau de protection et de confort :

Embout de protection de 200 joules

Semelle anti-perforation

Anti-statisme

Talon amortissant

Ce genre de modèles de baskets de sécurité est idéal pour les professions suivantes : électriciens, plombiers, chauffagistes…

Si les professionnels du second œuvre peuvent donc opter pour une paire de baskets de sécurité, il peut s’avérer nécessaire de s’orienter vers des modèles avec une norme de sécurité plus élevée. En effet, si vous êtes amené à manipuler des matériaux salissants et poussiéreux, il est conseillé de choisir une paire de chaussures de sécurité S3. Reprenant les codes des modèles S1P, ces chaussures sont conçues pour être encore plus résistantes à la pénétration des différents liquides. Bien qu’elles ne soient pas totalement imperméables, les chaussures de sécurité S3 sont bien plus adaptées pour les métiers qui suivent : peintres, carreleurs, plaquistes…

Quelle paire pour les métiers du gros œuvre ?

Parmi les métiers qui composent le domaine du BTP, on retrouve ceux du gros œuvre : maçon, terrassier, travaux publics… Dans ce genre de profession, les risques d’accident s’avèrent plus importants que dans ceux du second œuvre. Ces métiers sont également plus salissants et nécessitent le port de chaussures spécifiques. Pour exercer un métier de gros œuvre dans les meilleures conditions qui soient, il est donc recommandé d’opter pour des chaussures de sécurité S3, de préférence montantes, de manière à assurer un bon maintien des chevilles. Concernant l’entretien de ces chaussures, il est également préférable d’opter pour une paire facile à nettoyer et avec une semelle crantée pour enlever facilement la terre. Plus robustes que les baskets de sécurité, les chaussures de sécurité S3 pour les métiers du gros œuvre sont également plus lourdes et volumineuses.

Pour certains métiers du gros œuvre, il peut néanmoins être conseillé d’opter pour une basket de sécurité de façon à ne pas être gêné dans vos mouvements. C’est le cas notamment des couvreurs et des charpentiers qui doivent être mobiles et libres dans leurs mouvements pour exercer leur profession dans de bonnes conditions. Afin de garantir leur sécurité, il est également important que ces baskets disposent d’une très bonne adhérence, de façon à réduire les risques de chutes.

