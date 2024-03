Recharger votre voiture électrique en 15 minutes ? C’est désormais possible avec ces nouvelles bornes !

Siemens, l’entreprise allemande, élève le niveau de ses bornes de charge rapide pour voitures électriques en augmentant leur puissance. Celle-ci est désormais portée à 400 kW, permettant ainsi la recharge simultanée de jusqu’à quatre voitures.

La récente augmentation de la puissance de ces bornes à 400 kW marque une avancée significative dans le domaine de la recharge rapide pour les voitures électriques. Cette amélioration permet désormais à ces bornes de recharger jusqu’à quatre véhicules simultanément, offrant ainsi une solution plus pratique et efficace pour les conducteurs. Cette évolution représente un défi sérieux pour Tesla et son réseau de Superchargeurs, car elle offre une vitesse de recharge comparable en seulement environ 15 minutes, ce qui peut contribuer à accroître l’attrait des voitures électriques pour un plus large éventail d’utilisateurs.

Des bornes beaucoup plus puissantes

La disponibilité des bornes de recharge est de plus en plus satisfaisante, avec plus de 123 000 points de recharge en France, et elles sont également plus fiables que jamais. En parallèle, les équipementiers travaillent sur des solutions toujours plus rapides pour réduire les temps d’attente. Parmi eux, Tesla, avec ses Superchargeurs, reste une référence, bien que d’autres acteurs cherchent à se démarquer dans ce domaine concurrentiel.

Siemens, l’un de ces acteurs, a dévoilé en 2021 sa première borne de charge rapide, la Sicharge D, offrant une puissance élevée de 300 kW. Cette puissance surpassait celle des Superchargeurs Tesla (bientôt 350 kW), mais restait en dessous des 350 kW d’Ionity. Aujourd’hui, Siemens annonce une nouvelle version de sa borne, avec une puissance accrue de 400 kW, rivalisant ainsi avec d’autres solutions de recharge rapide sur le marché.

Cette augmentation de puissance permet de recharger une batterie de voiture électrique de 10 à 80 % en environ 15 minutes, sous réserve que le véhicule supporte une telle puissance. Cette évolution s’accompagne également de la capacité à alimenter un nombre accru de voitures électriques simultanément, renforçant ainsi l’efficacité et la polyvalence de la borne de recharge Sicharge D de Siemens.

Une borne désormais plus pratique

La possibilité de brancher jusqu’à quatre véhicules simultanément sur la borne de recharge constitue une avancée notable, bien que la puissance de charge puisse être légèrement réduite en fonction du nombre de véhicules connectés. Siemens a néanmoins développé une solution innovante pour optimiser les temps de charge, appelée recharge dynamique, qui permet de répartir intelligemment la puissance entre les véhicules, évitant ainsi la frustration des conducteurs.

Cette solution présente des avantages économiques et pratiques pour les opérateurs, leur permettant de réaliser des économies d’argent et d’espace tout en offrant une meilleure expérience aux utilisateurs.

Les nouvelles bornes sont également plus conviviales, dotées d’un écran tactile entièrement repensé, disponible en plusieurs langues pour une accessibilité accrue aux informations. De plus, le câble de recharge a été conçu pour être plus ergonomique, facilitant ainsi sa manipulation par les utilisateurs lors de la recharge de leurs véhicules électriques.

Un paiement par carte bancaire possible

La nouvelle Sicharge D de Siemens présente une amélioration significative avec l’intégration d’un terminal de paiement par carte bancaire, une fonctionnalité qui deviendra bientôt obligatoire en Europe. Cette évolution répond aux attentes des utilisateurs et facilite le processus de paiement lors des sessions de recharge. De manière similaire, Tesla déploie également cette solution sur la dernière version de ses Superchargeurs, offrant ainsi une expérience de recharge plus pratique et accessible à ses utilisateurs.

Quant à la date de déploiement de cette nouvelle borne, elle reste encore à déterminer. Siemens a déjà construit plus de 1 000 prises rapides dans son usine de Leipzig, qu’il s’agisse de l’ancienne ou de la nouvelle génération. Cependant, l’installation de ces bornes sur le terrain dépendra probablement de divers facteurs, tels que la disponibilité des emplacements appropriés et la demande du marché. Une fois opérationnelles, ces bornes améliorées offriront des services de recharge rapides et modernes aux conducteurs de voitures électriques.

L’intégration de terminaux de paiement par carte bancaire dans les bornes de recharge représente un pas en avant vers une expérience de recharge électrique plus fluide et universelle. Avec Siemens et Tesla à l’avant-garde de ces améliorations, les utilisateurs peuvent s’attendre à bénéficier de solutions de recharge plus pratiques et efficaces dans un avenir proche.