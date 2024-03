Révolution sur YouTube TV : visionner quatre vidéos simultanément, c’est bientôt possible !

Bientôt, YouTube TV sur mobile proposera la fonctionnalité ‘Multiview’, permettant de regarder plusieurs émissions en même temps. Déjà disponible sur iOS, elle arrivera prochainement sur Android.

La version mobile de YouTube TV continue de se développer avec l’arrivée de la fonctionnalité “Multiview”, désormais disponible sur iOS et iPadOS. Cette option permet aux utilisateurs de regarder plusieurs programmes en même temps grâce à un écran partagé. Attendue également sur les smartphones Android plus tard dans l’année, cette fonctionnalité avait déjà été introduite l’année précédente sur la version de YouTube TV destinée aux téléviseurs connectés.

Lire aussi :

Une priorité donnée aux appareils Apple

YouTube prend une direction pour le moins étonnante en priorisant le déploiement de sa fonctionnalité “Multiview” sur les appareils Apple, tels que les iPhone et les iPad, avant de la rendre disponible sur les smartphones et tablettes Android.

Ce choix peut sembler paradoxal étant donné que YouTube appartient à Google, le développeur d’Android. Cette situation laisse certains utilisateurs perplexes quant à la stratégie de l’entreprise vis-à-vis de son propre écosystème.

Bien que YouTube ait annoncé que la fonctionnalité sera étendue à Android dans les mois à venir, aucune date précise n’a été communiquée, ce qui laisse planer un certain flou quant à la disponibilité exacte de cette fonctionnalité sur les appareils Android. En attendant, les utilisateurs d’Android devront prendre leur mal en patience.

Une option actuellement assez restreinte

Cette option est accessible depuis l’onglet d’accueil de l’application YouTube TV, mais elle est actuellement limitée à quelques chaînes de sport. Il semble que cette fonctionnalité soit plus développée aux États-Unis qu’en France, suggérant une disparité dans le déploiement de cette fonctionnalité à travers les différents marchés.

Néanmoins, étant donné la popularité croissante des services de streaming, il est probable que YouTube élargisse progressivement cette fonctionnalité à davantage de chaînes et à d’autres régions.

À l’avenir, il est envisageable que les utilisateurs puissent profiter de cette fonctionnalité pour regarder simultanément un large éventail de contenus, tels qu’un épisode de série, une émission de télévision et un match de football, offrant ainsi une expérience de visionnage plus riche et plus personnalisée.

De nouveaux éléments d’interface sur la version YouTube pour téléviseurs

Il est à noter que YouTube TV a récemment lancé une série de mises à jour sur son interface pour les téléviseurs. Parmi ces ajouts, il est désormais possible d’afficher le score en direct d’un match tout en regardant une vidéo, ce qui offre une expérience plus immersive pour les amateurs de sport.

De plus, une nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de basculer rapidement entre deux chaînes grâce à un raccourci intuitif, ce qui facilite la navigation et améliore la fluidité de l’expérience utilisateur. Ces améliorations, bien que pour l’instant réservées aux téléviseurs, soulignent l’engagement de YouTube à offrir des fonctionnalités innovantes et pratiques à ses utilisateurs.

Il est envisageable que ces nouveautés soient étendues aux applications mobiles dans le cadre de futures mises à jour, offrant ainsi une expérience cohérente sur l’ensemble des plateformes.