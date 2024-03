Révolution tarifaire : cet opérateur casse les prix des smartphones et des indispensables !

SFR frappe fort avec des offres spéciales sur les nouveaux smartphones HONOR : le HONOR Magic 6 Pro à 399 euros et le HONOR Magic 6 Lite à 1 euro avec abonnement.

L’achat d’un smartphone haut de gamme semble de plus en plus hors de portée, les prix dépassant souvent la barre des 1000 euros. Cependant, en saisissant les bonnes opportunités, même les produits les plus prestigieux peuvent devenir abordables. SFR en apporte la preuve avec le HONOR Magic 6 Pro et le HONOR Magic 6 Lite. Le premier, généralement vendu à 1299 euros, est proposé chez SFR pour seulement 399 euros avec un forfait 5G de 210 Go. Quant au second, habituellement au prix de 349,90 euros, il est disponible chez l’opérateur pour symboliquement un euro, assorti du même forfait.

Lire aussi :

Le HONOR Magic 6 Pro est imbattable sur tous les plans

Le HONOR Magic 6 Pro, acclamé par la rédaction de Siliconwadi avec une note impressionnante de 9/10, se démarque déjà comme l’un des meilleurs smartphones de l’année. Son design soigné, avec un dos texturé pour le coloris vert et lisse pour la version noire, combiné à un cercle en aluminium solide abritant le triple module photo, lui confère une esthétique distincte qui attire l’œil.

Sur le plan photographique, HONOR a fait des avancées significatives. Le téléobjectif de 180 mégapixels, associé à un grand capteur de 1/1,49 pouce, permet de capturer des images d’une qualité exceptionnelle, même dans des conditions de faible luminosité. L’écran AMOLED incurvé de 6,8 pouces offre une expérience visuelle immersive, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz assurant une fluidité remarquable lors de la lecture de vidéos ou du jeu.

La gestion de la batterie est également remarquable, avec une batterie de 5600 mAh et une charge rapide de 66W, offrant une autonomie impressionnante de près de 48 heures. Proposant une offre exceptionnelle, SFR rend ce smartphone haut de gamme encore plus accessible. Initialement commercialisé à 1299 euros, SFR le propose à l’achat immédiat pour seulement 399 euros (479 euros, moins une remise différée de 80 euros, et ajout de 8 euros par mois pendant 24 mois), accompagné d’un forfait 5G généreux de 210 Go à un tarif avantageux de 31,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois, puis 44,99 euros par mois, avec un engagement de 24 mois. À cela s’ajoute un bonus de reprise pouvant atteindre 150 euros pour votre ancien smartphone. Il convient de noter que cette offre sur le HONOR Magic 6 Pro est limitée dans le temps, valable uniquement jusqu’au 8 avril 2024.

Le HONOR Magic 6 Lite : un smartphone de milieu de gamme aux performances remarquables

Le HONOR Magic 6 Lite se distingue par son design singulier, plaçant son module photo au centre et l’entourant d’un cercle cranté, une caractéristique unique dans sa catégorie. Ce module photo est équipé de trois capteurs performants : un capteur principal de 108 Mpx, un capteur de 5 Mpx pour l’ultra-grand-angle et un capteur de 2 Mpx dédié à la prise de vue macro.

Outre son aspect esthétique, le HONOR Magic 6 Lite offre des spécifications impressionnantes. Son écran AMOLED de 6,78 pouces offre un espace généreux pour profiter de tout type de contenu, tandis que sa batterie de 5300 mAh garantit une autonomie de près de deux jours. Avec MagicOS 7.2 basé sur Android 13, l’expérience utilisateur est fluide et performante.

Avec sa fiche technique complète et son design original, le HONOR Magic 6 Lite représente un compromis idéal entre performances et prix abordable. Il séduira ceux qui recherchent un smartphone capable de rester performant pendant plusieurs années sans compromettre leur budget. Actuellement, ce smartphone de qualité est disponible à un prix exceptionnel de 1 euro seulement lorsqu’il est associé à un forfait 5G de 210 Go.

Comment accéder aux offres spéciales de SFR pour les smartphones HONOR Magic 6 Pro et HONOR Magic 6 Lite ?

Pour accéder aux promotions offertes par SFR, il vous suffit de suivre ces étapes simples. Choisissez le smartphone qui correspond le mieux à vos besoins en suivant le lien fourni, puis ajoutez-le à votre panier.

Le forfait promotionnel 210 Go 5G sera automatiquement ajouté à votre commande. Pour bénéficier de la réduction sur le smartphone, remplissez simplement le coupon de réduction et renvoyez-le à SFR après avoir reçu votre nouveau mobile.

De plus, lors de votre commande, vous avez la possibilité d’estimer la valeur de votre ancien smartphone. Profitez d’un bonus de reprise pouvant atteindre 150 euros supplémentaires, ce qui contribue à réduire encore davantage votre facture finale.