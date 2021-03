Rumeur: Netflix fait revivre la série ‘Stargate’

Netflix proposerait une toute nouvelle série dans la franchise.

La rumeur veut qu’ils cherchent à faire une nouvelle série dans la franchise Stargate. La franchise était autrefois assez grande, mais n’a pas été vue depuis un moment.

En 1994, le réalisateur Roland Emmerich lance la franchise avec le film cinématographique éponyme. Il a recueilli près de 200 millions de dollars sur un budget de 55 millions de dollars. Ensuite, nous avons pu voir une série de dix épisodes et deux séries dérivées. Mais depuis 2018, c’est calme au niveau série.

Élargir la franchise

On parle d’un nouveau film dans la franchise depuis un certain temps. Mais en même temps, l’histoire passe par Giant Freakin Robot qu’une série est regardée sur Netflix.

L’intention serait de faire une série animée dans la franchise. Il rejoint ensuite d’autres séries dérivées que Netflix rend possible, comme celle autour de Terminator et Tomb Raider. Dans tous les cas, le nom de la franchise est bien connu et ce serait une belle franchise supplémentaire pour Netflix pour commencer.

Dans la franchise, les gens explorent d’autres parties de l’univers via les porte des étoilesStargates. Cela met les gens en conflit avec de nombreuses espèces différentes, ainsi qu’avec des alliances auxquelles ils ne s’attendaient pas.