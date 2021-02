Smartphone pliable Huawei Mate X2 avec écran OLED de 8 pouces, lancement du SoC Kirin 9000

Le smartphone pliable Huawei Mate X2 est enfin arrivé en Chine, apportant la prochaine génération de smartphones pliables de la société. Cette fois, le Huawei Mate X2 affiche un mécanisme de pliage unique, où l’appareil se replie vers l’intérieur pour révéler le grand écran un peu comme la série Samsung Galaxy Fold.

Prix ​​Huawei Mate X2, disponibilité

Huawei Mate X2 est disponible en deux modèles de 256 Go et 512 Go de stockage, coûtant 17 999 CNY (environ Rs. 2.01 lakhs) et CNY 18.999 (environ Rs. 2.12 lakhs). L’appareil est en précommande via Vmall et sera expédié à partir du 25 février en Chine. Les acheteurs peuvent choisir parmi les options de couleur Ice Crystal Blue, Ice Crystal Powder, White Glaze et Bright Black. Pour l’instant, il n’y a pas encore de mot sur la disponibilité mondiale.

Caractéristiques du Huawei Mate X2

Le tout nouveau Huawei Mate X2 affiche un écran OLED 90Hz de 8 pouces qui se révèle lorsqu’il est déplié. Le smartphone comprend également un écran OLED de 6,45 pouces comme écran plus petit, qui peut être utilisé même lorsqu’il est plié. Les affichages incluent des fréquences d’échantillonnage tactiles de 240 Hz et 180 Hz, respectivement. La conception comprend également un capteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Le département caméra du Huawei Mate X2 comprend une configuration à quatre caméras à l’arrière avec un jeu de tir principal de 50MP avec prise en charge OIS. Les autres capteurs comprennent un objectif ultra grand angle 16MP, un téléobjectif 12MP et un capteur super zoom 8MP. Il y a une caméra 16MP logée dans le capteur en forme de pilule sur l’écran pour les selfies et les appels vidéo.

Spécifications du Huawei Mate X2

Sous le capot, le Huawei Mate X2 tire son énergie de la puce interne Kirin 9000 octa-core associée au GPU Mali-G78. Les utilisateurs disposent de 8 Go de RAM avec jusqu’à 512 Go de stockage, qui peuvent être étendus via une carte mémoire Nano. Le téléphone fonctionne sous Android 10 avec EMUI 11.0 prêt à l’emploi. Le Huawei Mate X2 comprend également une batterie de 4500 mAh avec prise en charge de la charge rapide de 55 W.

Le Huawei Mate X2 est livré avec les options de connectivité habituelles telles que 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5 et un port USB Type-C pour le chargement. Comme tous les téléphones pliables du marché, le Huawei Mate X2 est extrêmement cher. Cependant, le prix réel en Inde peut varier et nous le saurons une fois qu’il sera lancé ici.