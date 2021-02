Sony annonce un casque de réalité virtuelle nouvelle génération pour la PlayStation 5

Cela a pris un peu plus de quatre ans, mais Sony a finalement annoncé un suivi de sa plate-forme PlayStation VR originale. Le casque de nouvelle génération est conçu pour la PS5 nouvellement créée et étant donné qu’il reste encore beaucoup de travail à faire, il ne sera lancé qu’en 2022 au plus tôt.

Sony a confirmé mardi qu’il développait un nouveau casque de réalité virtuelle conçu spécifiquement pour la PlayStation 5.

Hideaki Nishino, vice-président directeur de la planification et de la gestion des plates-formes chez Sony Interactive Entertainment, a déclaré que le système de réalité virtuelle de nouvelle génération permettra «des sauts spectaculaires en termes de performances et d’interactivité», ce qui se traduira par un sentiment encore plus grand d’immersion et de présence dans les mondes du jeu.

Sony a lancé la PlayStation VR originale fin 2016 pour la PlayStation 4. Le casque est également compatible avec les nouvelles consoles de la société, mais la visière de nouvelle génération portera les choses à un tout autre niveau grâce à une résolution, un champ de vision et un suivi améliorés. et entrée. L’unité se connectera à la PS5 via un seul cordon afin de simplifier la configuration et d’améliorer la facilité d’utilisation.

Nishino n’est pas entré dans les détails étant donné qu’il reste encore beaucoup de travail, mais l’exécutif a noté que le pack comprendra un nouveau contrôleur VR qui emprunte certaines des fonctionnalités clés utilisées dans le contrôleur sans fil DualSense. Il mettra également l’accent sur l’ergonomie, ce qui devrait aider à rendre les sessions de jeu marathon un peu plus faciles pour le corps.

La date de lancement et les détails de prix n’ont pas été partagés, mais Nishino a déclaré qu’il ne serait pas prêt en 2021, il reste donc encore beaucoup de temps pour essayer de mettre la main sur une PS5 en premier.