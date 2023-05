Speechi invente le premier écran interactif de visioconférence

Dans un monde toujours plus connecté, les entreprises privilégient pour des moyens en cohérence avec les méthodes de communication les plus en vogue. Parmi ces méthodes, la visioconférence reste celle qui se trouve en tête de liste. Depuis la pandémie, les rencontres professionnelles et interprofessionnelles sont encouragées à se dérouler en distanciel.

La visioconférence : une instauration ancrée en entreprise

La visioconférence est une salle de réunion qui se fait via une connexion internet, une caméra frontale incorporée à un ordinateur de bureau ou portable, à une tablette ou à un smartphone. En parallèle, cela suppose une diffusion des informations.

Autrement dit, elle permet de partager avec d’autres personnes de la réunion, les fichiers et messages qui y sont annexés via l’usage d’un logiciel approprié.

La tablette est une bonne option puisqu’elle peut permettre des modifications directes sur un écran tactile. Toutefois, le petit format de la tablette diminue le cadrage de la captation d’image d’une personne et ne renvoie pas une belle image à l’interlocuteur qui reçoit sa connexion.

Un écran interactif, d’une taille d’écran commun pour pc ou de téléviseur, représente à la fois les atouts d’une tablette portable et d’un écran d’ordinateur commun.

Écran interactif : Speechi se démarque des concurrents

L’écran interactif SpeechiTouch Visio est une interface connectée tactile tout-en-un. Cette déclinaison est proposée sous trois dimensions d’écran : 65″, 75″ et 86″. L’écran est interactif et intègre toutes les fonctionnalités d’un ordinateur classique Window i5.

Il permet une exploitation complexe et complète de l’interface numérique. Cela suppose des actions telles que l’accès à des applications professionnelles et pédagogiques, une connexion au Drive pour partager des fichiers, un logiciel de tableau blanc, une compatibilité avec les matériaux “Bring Your Own Device” et PC.

L’écran interactif est un outil numérique ayant pour but l’optimisation d’un travail en cohésion. Pouvoir assister à des réunions avec ses collègues à partir d’une salle spécifique et incorporant cet écran interactif SpeechiTouch Visio permet de revoir son rapport à l’autre et d’entretenir de meilleures relations interprofessionnelles.

Un écran comportant tous les périphériques

L’écran interactif SpeechiTouch Visio est un écran qui dépasse les frontières du numérique. Il comporte en sa structure trois hauts parleurs et un microphone puissants, une caméra grand angle intégrée et fonctionnant sous l’interface Android.

Ces instruments sont indispensables à la diffusion d’une visioconférence dans des conditions optimales. La puissance de Windows est couplée au réseau de l’interface Android.

L’écran interactif s’acclimate parfaitement avec la tenue de la visioconférence en étant conciliable à des logiciels. Ils sont nombreux et puissants sur le marché.

En étant disposé sur un mur, il assure donner une impression de présentiel pour favoriser une bonne coopération et pédagogie à distance. L’objectif est de prouver qu’une telle mise à disposition n’a rien à envier aux dispositifs de visioconférence traditionnels.

Des stylets sont rattachés. Ils ont un stylet fin à doubles embout et double mine. Lors d’une présentation ou pour écrire sur un tableau blanc des notes pour l’équipe, ils s’avèrent être très utile.