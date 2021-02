Starlink atteindra 300 Mbps et s’étendra à «presque toute la Terre» cette année

Les vitesses du haut débit Starlink vont doubler à 300 Mbps “plus tard cette année”, a écrit hier le PDG de SpaceX, Elon Musk, sur Twitter. SpaceX a dit aux utilisateurs de s’attendre à des vitesses de 50 Mbps à 150 Mbps depuis le début de la version bêta il y a quelques mois.

Musk a également écrit que “la latence tombera à ~ 20 ms plus tard cette année”. Ce n’est pas une surprise, car SpaceX a promis une latence de 20 ms à 40 ms pendant la bêta et avait déclaré il y a des mois que «nous prévoyons d’atteindre 16 ms à 19 ms d’ici l’été 2021».

Il semble que les améliorations de la vitesse et de la latence se déploieront à peu près au même moment que lorsque Starlink passera de la version bêta à une disponibilité plus étendue. Il y a deux semaines, Starlink a ouvert des précommandes pour le service qui devrait être disponible dans la seconde moitié de 2021, mais avec une disponibilité limitée dans chaque région.

Couverture mondiale, mais faible densité

Musk a écrit dans un autre tweet hier que Starlink sera disponible pour «presque toute la Terre» d’ici la fin de 2021 et pour toute la planète l’année prochaine. Mais même dans ce cas, le nombre d’emplacements disponibles pour les utilisateurs serait limité dans chaque région géographique.

Musk a écrit que la “densification de la couverture” est la prochaine étape après que Starlink soit techniquement disponible à travers la planète. “Il est important de noter que le cellulaire aura toujours l’avantage dans les zones urbaines denses. Les satellites sont les meilleurs pour les zones de faible à moyenne densité de population”, a-t-il écrit.

Cela correspond à la déclaration de Musk l’année dernière selon laquelle Starlink aura une disponibilité limitée dans les grandes villes comme Los Angeles “parce que la bande passante par cellule n’est tout simplement pas assez élevée” et que “Starlink servira les clients les plus difficiles à servir que les opérateurs télécoms auraient du mal à faire autrement avec des lignes fixes ou même avec … des tours cellulaires. ” Aux États-Unis, les internautes qui doivent actuellement compter sur le DSL ou le service par satellite géostationnaire traditionnel bénéficieraient le plus des satellites en orbite terrestre basse de Starlink.

SpaceX a reçu provisoirement 885,51 millions de dollars en financement de la Federal Communications Commission sur 10 ans pour amener Starlink à 642 925 foyers et entreprises dans 35 États. Les FAI concurrents ont tenté de bloquer le financement, affirmant que SpaceX ne serait pas en mesure de fournir les vitesses de téléchargement de 100 Mbps et de téléchargement de 20 Mbps requises par le programme FCC.

SpaceX a déclaré à la FCC qu’il comptait jusqu’à présent plus de 10 000 utilisateurs aux États-Unis et à l’étranger et qu’il fournissait déjà les vitesses requises et «des performances de 95% des mesures de latence aller-retour du réseau à 31 millisecondes ou en dessous». Dans un autre dépôt de la FCC, SpaceX a déclaré que Starlink atteindrait éventuellement des vitesses de téléchargement de 10 Gbps.

