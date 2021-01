Stop le tabac avec votre smartphone

Selon une étude, 24% des français fumeraient et ce, chaque jour. Même si les chiffres du tabac sont en baisse depuis 3 années consécutives, beaucoup avouent que cela n’est pas facile d’arrêter et ont besoin d’un coup de pouce. Qui aurait pu croire que cela émanerait de leur smartphone ?

Quelles applis pour arrêter de fumer ?

Pour la troisième année consécutive, on observe une baisse dans la consommation de tabac. Une bonne nouvelle.

Plusieurs raisons à cela : le prix du paquet de cigarettes, en constante hausse, des campagnes publicitaires toujours plus agressives, pour marquer les esprits. Mais aussi l’apparition d’alternative comme la cigarette électronique.

Enfin, on peut sans doute parler du Covid-19.

Deux choses sont à considérer. Les fumeurs sont plus à risque. Est-ce cela qui a pu faire peur ou le confinement qui a finalement contraint certains fumeurs à diminuer leur consommation ?

Peu importe finalement. Quelle que soit la raison qui vous pousse à tourner le dos à la cigarette, vous le sentez : vous n’y arriverez pas tout seul. C’est justement là que certaines applications pourraient vous aider dans ce combat contre l’addiction.

Nous en avons répertorié trois, sachant que chacune a un mode de fonctionnement différent et doit être choisie en fonction de votre personnalité, afin de maximiser vos chances de réussite.

Ouiquit : le journal de bord du fumeur



En page d’accueil : des informations pour motiver le fumeur et le convaincre qu’il a fait le bon choix. Sont ainsi répertoriés la somme qu’il va pouvoir économiser, s’il arrête de fumer ou encore le nombre de jours gagnés sur son espérance de vie.

Chaque fumeur étant différent, l’appli pose des questions, pour obtenir un programme personnalisé. Une sorte de WW de la cigarette. L’idée ici est de formaliser ses ambitions : fumer moins par jour ou arrêter totalement, sur le moyen terme.

L’outil donne les moyens d’y arriver, mettant d’ailleurs à disposition de l’utilisateur une sorte de journal de bord. Le fumeur peut y mettre son ressenti, ses sensations, ses échecs d’un jour, le nombre de cigarettes fumées etc.

Il a ainsi un document relatant son parcours, ses progrès jusqu’à ce que son objectif soit atteint. Assez ludique, ce journal intime du fumeur en voie de guérison permet de prendre du recul quand on se sent prêt à renoncer. Comme arrêter de fumer seul est compliqué ; comme le prouvent de nombreuses études, l’appli met le fumeur en relation avec d’autres personnes, pour échanger. Il est même possible de trouver des astuces quand on se sent démotivé.

Flamy : arrêt du tabac par le biais de challenge



Ici, on interpelle sciemment la communauté inscrite (d’autres fumeurs) pour leur lancer des défis. L’idée étant de favoriser l’émulation entre fumeurs pour atteindre plus vite les objectifs fixés.

L’interface plus sobre de Flamy peut séduire les uns et rebuter les autres, qui trouveront en Ouiquit un allié anti-tabac plus joyeux.

Pourtant, l’idée de remporter des challenges et de prouver que l’on a plus de volonté que les autres, marche apparemment très bien et les utilisateurs apprécient ce type de fonctionnement.

Dès que l’on fait des progrès et que donc, on améliore indubitablement son état de santé, l’application le notifie ; ce qui est également très motivant ; surtout quand on s’est laissé gagner par l’envie de remporter un défi et que l’on voit le fruit de des efforts.

Le niveau d’oxygène dans le sang ou encore la tension artérielle, en fonction des progrès est affiché, avec le nombre de défis qu’il reste à réaliser.

Seule chose que l’on peut reprocher, c’est que toutes ces données ne sont qu’à titre indicatif et ne relèvent pas de la santé personnelle du fumeur. Ce sont seulement des indicateurs de santé globaux que l’on retrouve chez une personne qui s’arrête de fumer ou diminue sa consommation.

Mais cela peut néanmoins motiver, car il est évident que personne ne s’inquiète de sa fréquence cardiaque, quand il aspire une bouffée de cigarette….

Arrêter de Fumer Assistant

Un nom peu glamour, mais qui a le mérité d’être clair. Le fonctionnement ; comme nous vous l’avions dit est encore différent, puisque l’application ne parle pas des bénéfices au niveau de la santé, mais des économies à réaliser.

Si vous avez envie de vous acheter un produit (nouveau téléviseur, smartphone…), il vous suffit d’indiquer son prix et sa description. A chaque progrès l’appli fait un décompte pour vous dire quand vous serez en mesure de vous l’offrir compte tenu des économies réalisées…

Avec un calcul sur le long terme, vous savez même, au bout de 20 ans ; ce que vous pouvez mettre de côté, si vous arrêtez la cigarette. Pour les plus gros fumeurs, cela avoisine le prix…d’une petite maison. A méditer.