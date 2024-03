Supermarchés : découvrez les enseignes qui offrent des économies en ligne par rapport aux achats en magasin !

Plongez dans le monde des supermarchés en ligne et découvrez les enseignes vous permettant de réaliser des économies significatives par rapport aux achats traditionnels en magasin !

L’émergence du commerce en ligne a révolutionné la manière dont nous faisons nos achats, offrant un accès plus pratique à une gamme étendue de produits. Cependant, cette commodité s’accompagne souvent d’un prix potentiellement plus élevé. Dans une enquête approfondie, l’association UFC-Que Choisir s’est attelée à comparer les coûts des courses en ligne avec ceux effectués en magasin physique. Cette étude vise à éclairer les consommateurs sur les éventuelles disparités de prix entre les deux modes d’achat, mettant en lumière les avantages et les inconvénients de chaque option. Alors que le commerce en ligne offre une commodité inégalée, avec la possibilité de commander depuis chez soi et de se faire livrer directement à sa porte, certains craignent que cette facilité ne se traduise par des coûts supplémentaires.

Lire aussi :

Les courses en ligne : une aubaine pour les consommateurs

L’essor du commerce en ligne a transformé la façon dont nous effectuons nos achats quotidiens, offrant une commodité inégalée pour les consommateurs, en particulier pour ceux éloignés des grandes surfaces. Avec l’avènement des applications officielles des enseignes, il est devenu facile de comparer les prix et de passer des commandes sans même avoir à quitter son domicile.

Cette praticité est particulièrement bénéfique pour ceux qui vivent dans des zones éloignées, où l’accès aux grandes surfaces peut être limité. De plus, les solutions de drive se sont avérées être une option très prisée, permettant aux consommateurs de commander en ligne et de récupérer leurs achats sur le parking des magasins sans avoir à déambuler dans les rayons.

Cette approche offre non seulement un gain de temps précieux, mais elle offre également une solution pratique pour ceux qui préfèrent éviter les foules et les longues files d’attente en magasin.

Quels sont les réels avantages des services de commerce en ligne ?

Pourquoi les enseignes proposent-elles ces services alors qu’ils privent les clients d’achats impulsifs ou additionnels lorsqu’ils se baladent dans les rayons des magasins, ce qui est bénéfique pour elles ? Cette question est au cœur des préoccupations, surtout dans un paysage commercial en constante évolution. Pour répondre à cette interrogation, l’association UFC-Que Choisir a entrepris une enquête approfondie pour déterminer si faire ses courses en ligne était véritablement plus onéreux que l’expérience traditionnelle en magasin.

Cette enquête minutieuse a porté sur une vaste gamme de produits et a analysé plus de 1 300 magasins de différentes enseignes renommées telles que Leclerc, Carrefour, Casino, Monoprix, Auchan, Intermarché, et les supermarchés U. Les conclusions de cette étude sont éclairantes : la livraison à domicile entraîne des frais dégressifs selon le montant des courses, tandis que le service de drive ne présente pas cette contrainte financière, ce qui pourrait expliquer en partie la popularité croissante de cette option chez les consommateurs. De plus, l’enquête a mis en lumière des disparités dans les prix pratiqués par les différentes enseignes.

Les écarts de prix entre les achats effectués en magasin physique et ceux réalisés via les services de drive varient légèrement, allant de 0% chez Leclerc à 1% chez Monoprix. Carrefour et Auchan enregistrent des hausses de prix de +0,3% et +0,8% en drive respectivement, tandis qu’Intermarché et Supermarchés U affichent des prix plus avantageux en magasin, avec des baisses respectives de -0,3% et -0,7%. Ces résultats démontrent l’importance pour les consommateurs de bien comparer les offres et de choisir la méthode d’achat qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur budget.

Le supermarché qui affiche les courses en ligne les moins chères

Dans le cadre de cette enquête, une enseigne se démarque de manière spectaculaire : il s’agit de Casino, qui affiche des prix en magasin en moyenne 17% plus élevés que ceux pratiqués dans ses solutions de drive. Interrogée sur cette disparité frappante, l’entreprise reconnaît l’écart tout en mentionnant une tendance à la réduction.

En effet, selon les informations fournies par Casino, ses relevés internes démontrent un écart moins significatif, se situant autour de 9% en magasin. Cette différence de prix s’explique par le fait que l’enseigne propose des tarifs identiques pour tous les drives dans toute la France métropolitaine, à l’exception de l’Ile-de-France, où les coûts logistiques sont souvent plus élevés.

De plus, Casino propose des prix en ligne plus compétitifs que ceux affichés en magasin, ce qui peut contribuer à accentuer l’écart de prix entre les deux modes d’achat. Cette situation met en lumière les stratégies tarifaires différenciées adoptées par les enseignes pour attirer les clients vers leurs services de commerce en ligne, tout en maintenant leur présence sur le marché traditionnel en magasin.