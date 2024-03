Taycan Turbo GT : Porsche déchaîne sa puissance et domine la Tesla Model S Plaid !

Porsche déploie une stratégie soigneusement orchestrée pour surpasser la Tesla Model S Plaid en matière de performances et de puissance électrique. Avec l’arrivée tant attendue de la Taycan Turbo GT, cet objectif est enfin réalisé.

La Porsche Taycan Turbo GT représente un jalon historique pour la marque, se hissant au sommet en tant que la voiture de série la plus puissante jamais produite par le constructeur allemand. Dotée d’une puissance de pointe de 1 108 chevaux, cette berline électrique de luxe défie les normes établies et se pose en rival direct de la Tesla Model S Plaid, tout en établissant de nouveaux standards de performance pour les véhicules électriques.

Gagner le dimanche, vendre le lundi

Fraîchement arrivé sur le marché mais déjà couronné de succès, le Taycan Turbo GT avec pack Weissach s’est imposé comme la voiture électrique de série la plus rapide sur le célèbre circuit de Laguna Seca, en Californie, connu des passionnés de Gran Turismo. Ce titre a été mérité grâce à son record établi le 23 février 2024, avec un temps impressionnant de 1:27,87 minutes, réalisé par le pilote de développement de Porsche, Lars Kern.

Ce tour fulgurant représente le temps le plus rapide jamais enregistré par un véhicule électrique homologué pour la route sur ce circuit. De plus, une version de présérie du Taycan Turbo GT avait précédemment établi un record de catégorie sur le circuit du Nürburgring, avec un temps de 7:07,55 minutes sur la Boucle Nord, battant ainsi de 26 secondes le précédent record détenu par un Taycan Turbo S équipé du pack performance.

Porsche a ainsi surclassé la Tesla Model S Plaid, même avec son Track Pack, établissant un nouveau record de 18 secondes par rapport au temps de 7:25,23 minutes affiché par la Tesla en juin dernier. Cette performance impressionnante consacre le Taycan Turbo GT comme le modèle quatre portes le plus rapide à avoir jamais parcouru le circuit du Nürburgring, toutes motorisations confondues.

Une quête de grandes performances

Dans sa quête de domination, Porsche a mobilisé d’importantes ressources pour créer la Taycan Turbo GT, une voiture électrique d’exception. Avec une puissance maximale de 1108 chevaux, ce modèle sacrifie sa banquette arrière pour adopter une orientation dédiée aux performances sur circuit, suivant ainsi les traces des véhicules thermiques haute performance de la marque, tels que le Cayman GT4 RS et la 911 GT3 RS. Son nouveau moteur arrière intègre du carbure de silicium dans ses semi-conducteurs pour améliorer à la fois la performance et l’efficacité.

Dotée d’un moteur électrique produisant 580 kW (789 ch) en mode standard et pouvant atteindre jusqu’à 815 kW (1 108 ch) en mode overboost grâce à l’activation du Launch Control, cette voiture électrique peut atteindre 100 km/h en seulement 2,3 secondes (ou 2,2 secondes avec le Pack Weissach) et les 200 km/h en 6,6 secondes (ou 6,4 secondes avec le Pack Weissach). Le mode Attack Mode, inspiré de la Formule E, offre un boost supplémentaire de 120 kW (163 ch) pendant 10 secondes, activable via un simple bouton sur le volant.

L’onduleur à impulsions joue un rôle crucial dans le contrôle du moteur électrique de la Porsche Taycan Turbo GT. Dotée d’un onduleur à impulsions au niveau de l’essieu arrière capable de supporter jusqu’à 900 A (au lieu des 600 A du Taycan Turbo S), cette voiture bénéficie d’améliorations au niveau du rapport de transmission et de la solidité du réducteur, permettant d’atteindre des niveaux de couple plus élevés, avec un maximum de 1 340 Nm pour les deux versions. Malgré son orientation vers les performances, la Taycan Turbo GT offre une autonomie respectable de 555 km selon le cycle WLTP, grâce à sa batterie de 105 kWh. La technologie de recharge rapide à 320 kW permet de recharger de 10 à 80 % en seulement 18 minutes. En résumé, la Porsche Taycan Turbo GT incarne le mariage harmonieux entre puissance, performance et efficience électrique.

Le prix de la Porsche Taycan Turbo GT

En France, les modèles Taycan Turbo GT et Taycan Turbo GT avec pack Weissach sont mis en vente à partir de 246 538 euros TTC. Ces prix reflètent la position haut de gamme de ces véhicules électriques, qui incarnent l’excellence et la performance associées à la marque Porsche.

Dotés d’une puissance impressionnante et d’une technologie de pointe, ces modèles représentent le summum du savoir-faire de Porsche en matière de voitures électriques. Avec leur design distinctif, leur qualité de fabrication irréprochable et leur expérience de conduite incomparable, les Taycan Turbo GT offrent aux passionnés de voitures de sport une alternative électrique de luxe.

Malgré leur coût élevé, ces modèles visent à satisfaire les clients exigeants à la recherche de performances exceptionnelles et d’une expérience de conduite de premier ordre.