Test du Corsair K65 RGB Mini – un clavier de jeu époustouflant

Corsair n’est pas étranger aux claviers de jeu compacts, mais il s’avère que l’abandon du numpad encombrant sur ses modèles K63 et K65 sans touche n’est pas suffisant pour certains joueurs. Le Corsair K65 RGB Mini va encore plus loin en tant que premier clavier mécanique à 60 % de la marque, en supprimant également les touches de direction et de fonction – mais vous savez ce qu’on dit : les bonnes choses arrivent dans de petits paquets.

Ce n’est pas le premier clavier à 60 % du marché, avec Ducky, Razer et HyperX qui ont propulsé ce petit facteur de forme dans le courant dominant. Corsair produit régulièrement certains des meilleurs claviers de jeu, il est sûr de dire que les attentes sont assez élevées pour son offre de 60%.

Bien que le K65 RGB Mini fasse les sacrifices nécessaires pour atteindre sa taille réduite, il parvient tout de même à dépasser les attentes avec de nombreuses caractéristiques de qualité que l’on retrouve dans ses homologues de taille normale. Cependant, si vous n’avez jamais utilisé un clavier à 60 %, il vous faudra beaucoup de temps et de patience, car la courbe d’apprentissage est abrupte et pleine de raccourcis.

Il n’est pas surprenant que la première chose que vous remarquerez à propos du K65 RGB Mini soit sa taille modeste. Avec une longueur de 294 mm, une largeur de 105 mm et un poids de 580 g, elle est absolument minuscule, mais tout aussi robuste que ses cousines plus grandes.

Pour garder les petites dimensions, vous ne trouverez pas de repose-poignet inclus ici. Avant de penser à ajouter le vôtre, vous voudrez peut-être attendre, car le clavier a une élévation fixe sans pieds réglables. J’ai l’habitude d’augmenter l’angle aussi raide que possible, mais je n’ai eu aucun problème avec l’inclinaison plus douce présentée ici – votre kilométrage peut varier, bien sûr.

Si vous êtes familier avec les claviers Corsair, vous serez peut-être triste d’apprendre que le K65 RGB Mini supprime le corps traditionnel en aluminium brossé, le remplaçant par un panneau LED élégant qui couvre toute la carte et bénéficie d’un bel éclairage RVB par touche. Les couleurs de Corsair ressortent toujours, mais c’est dans une ligue à part en ce qui concerne le clavier RVB, et peut vraiment aider à rassembler une configuration.

Même s’il est fait d’un plastique ABS légèrement plus faible, l’éclairage brille particulièrement bien à travers la barre d’espace chic – ne vous inquiétez pas, il y a un keycap PBT à double coup ordinaire inclus si vous n’aimez pas la saveur ajoutée. En fait, Corsair est all-in avec la personnalisation en publiant un assortiment de kits de mod keycap PBT à double coup vendus séparément pour 29,99 $ par ensemble, et comme il utilise des tiges standard compatibles Cherry MX, vous pouvez utiliser à peu près n’importe quel keycap artisan tant qu’il convient. Vous ne pouvez pas vous tromper avec les clés par défaut qui vous sont fournies, car elles sont fabriquées dans le même matériau solide et ont une finition texturée.

Contrairement au Razer Huntsman Mini et HyperX Alloy Origins 60, qui disposent de leurs propres commutateurs propriétaires, Corsair s’en tient à Cherry comme il l’a fait tant de fois auparavant. Il n’y a pas autant de choix sur le K65 RGB Mini que sur le Ducky One 2 Mini V2, car il n’y a pas encore d’options tactiles, mais les commutateurs Cherry MX Red, Red Silent et Speed ​​Silver sont toujours meilleurs que la plupart des ordinateurs portables de jeu. – bien que ce soit dommage que les commutateurs opto-mécaniques OPX loués par Corsair ne soient pas disponibles ici.

L’éléphant dans la pièce est la grande courbe d’apprentissage qui vient avec la perte de 40% d’un clavier standard. Une grande partie des fonctionnalités familières est, comme prévu, reléguée aux raccourcis via la touche FN. La rangée supérieure de chiffres se double de vos touches de fonction, les boutons multimédias s’étendent sur un cluster à droite et vous pouvez même modifier la luminosité, le profil ou enregistrer des macros sans plonger dans iCUE – bien que cela soit probablement plus compliqué que cela ne vaut la peine. le logiciel est beaucoup plus clair.

Corsair vous facilite la tâche avec des légendes sur la base de chaque touche, mais celles-ci sont rendues inutiles si vous reliez leurs fonctions dans iCUE. Et ne vous y trompez pas, vous en aurez probablement besoin si vous vous surprenez à atteindre les touches fléchées aussi souvent que moi. Avec une seule touche FN à droite et les touches fléchées étant attribuées aux lettres U, H, J et K par défaut, c’est soit un travail à deux mains pour les utiliser, un peu de yoga pour votre main droite, soit quelque chose que vous voudrez changer pour le rendre plus confortable. Personnellement, je trouve les touches K, M, virgule et point plus appropriées, ce qui est proche de la disposition par défaut sur l’HyperX Alloy Origins 60.

Sous le capot se trouvent 8 Mo de stockage pouvant contenir jusqu’à 50 profils intégrés, vous n’avez donc pas à vous soucier de votre éclairage, de vos macros et de vos raccourcis clavier si vous déplacez le K65 RGB Mini du meilleur PC de jeu vers un ordinateur portable. Les suspects habituels sont tous là aussi, avec un anti-ghosting et un rollover N-Key complet (NKRO) pour s’assurer que chaque pression de touche est enregistrée avec précision.

Le K65 RGB Mini utilise par défaut l’hyper-interrogation de 1000 Hz pour éviter tout problème de compatibilité, mais c’est en fait le premier clavier de Corsair qui peut atteindre 8000 Hz via sa technologie d’hyper-traitement Axon, deux fois plus rapide que le produit phare K100. Le saut de 1 ms à 0,125 ms semble substantiel sur le papier, mais il ne se traduit pas exactement par des performances dans le jeu car il faut plus de temps pour appuyer sur la touche elle-même. Bien que mon cerveau occasionnel n’ait pas remarqué de différence, le temps de réponse ultra-rapide pourrait faire des merveilles entre les mains d’un pro.

La petite empreinte du premier clavier à 60% de Corsair signifie que c’est un peu discordant pour les dactylographes tactiles qui se retrouvent inévitablement à chercher des touches qui ne sont pas là. Cela le positionne carrément sur le marché du jeu, mais même dans ce cas, les joueurs des meilleurs MMO et jeux de stratégie se retrouveront nettement désavantagés sans la gamme complète de commutateurs à leur disposition.

Il n’est pas non plus 40% moins cher que les alternatives de taille normale, avec un prix de 109,99 $ / 109,99 £. Cela signifie que cela sape le PDSF de 129,99 $ du Razer Huntsman Mini, mais a du mal à rivaliser avec le prix demandé de 99,99 $ du HyperX Alloy Origins 60 – bien que certains pourraient penser que les commutateurs Cherry MX valent 10 $ de plus.

Si économiser de l’espace sur le meilleur bureau de jeu est votre priorité absolue ou si vous voulez un excellent compagnon LAN pour accompagner le meilleur ordinateur portable de jeu, alors le K65 RGB Mini est un choix fantastique et l’un des meilleurs claviers. Sinon, le Corsair K60 RGB Pro fait à peu près toutes les mêmes choses, en échangeant le taux d’interrogation élevé discutablement inutile et en renvoyant les clés manquantes pour seulement 99,99 $ / 109,99 £ en comparaison.

Sérieusement, qu’est-ce que ces conventions de dénomination? C’est presque comme si le K65 RGB Mini était / apprêté / pour le surnom de K60. Absolument volé.