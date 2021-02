Test du Samsung Galaxy S21 +

À ce stade de la stratégie des appareils de Samsung, le Galaxy S21 + est certainement celui qui traverse une crise d’identité. Le Galaxy S21 a sa taille compacte, tandis que le Galaxy S21 Ultra possède toutes les technologies les plus sophistiquées et les plus avancées de l’arsenal de Samsung. Pendant ce temps, le Galaxy S21 + n’est … qu’un Galaxy S21 surdimensionné avec une batterie plus grosse. Il n’y a pas de fonction de signature qui le distingue, mais après avoir passé du temps avec le Galaxy S21 + dans ma poche, j’ai réalisé qu’il n’y avait rien de mal en soi avec l’enfant du milieu à 999 $. Il offre des performances plus que décentes grâce à sa nouvelle gamme de chipsets 5 nm, une grande autonomie de la batterie, un écran ultra-fluide et un appareil photo performant, ce qui, associé à la conception rafraîchie, en fait un gagnant.

Affichage et design du Galaxy S21 +

Malgré l’apparence rafraîchie, le Galaxy S21 + a définitivement l’ADN de base du Galaxy gravé profondément dans son design extérieur. Incontestablement un téléphone Samsung haut de gamme, le Galaxy S21 + fusionne le verre et le métal dans un mélange haut de gamme qui a l’air tellement chic. Le dos en verre dépoli mat se sent bien dans les mains et ne contient aucune empreinte digitale, mais il est définitivement glissant. Pourtant, le Galaxy S20 + se sent en quelque sorte mieux dans la main car son extérieur plus courbé se creuse moins dans la paume. Le Galaxy S21 est également nettement plus lourd que son prédécesseur, ce qui, combiné à la construction glissante, signifie qu’il est extrêmement risqué de se passer de coque.

Nous ne pouvons pas vraiment parler de design sans mentionner l’élément de design remarquable du Galaxy S21 +: la bosse de la caméra qui fusionne esthétiquement avec le cadre du téléphone et permet une transition transparente. Il est vrai que les bosses de l’appareil photo ont presque toujours semblé non naturelles et brisent les conceptions sans couture que les fabricants ont proposées, mais Samsung a fait un excellent travail en embrassant la bosse et en l’incorporant dans la conception du S21 +.

L’écran entièrement plat est une autre nouveauté ici, que j’applaudis. Les écrans incurvés ont été cool pendant un certain temps, mais ils ont vieilli rapidement, et s’il est plus facile d’utiliser des gestes avec un écran incurvé si vous basculez un boîtier, il n’y a pas beaucoup d’utilité dans un écran incliné. Ironiquement, Samsung a été le premier fabricant à adopter et laisser la place aux écrans incurvés avec le bord du Galaxy S6, mais a maintenant décidé de se débarrasser de son invention en pente.

En parlant de l’écran, Samsung a enfin repris ses esprits et s’est rendu compte que nous n’avons pas besoin de ces écrans QHD + sur chaque téléphone phare et qu’un écran FHD + décent est plus que suffisant pour la majorité des gens. C’est exactement ce que nous avons à l’avant du S21 +, un écran AMOLED dynamique avec une résolution de 1080 par 2400 pixels. Je n’ai pas de vision 20/20, mais je doute que quiconque puisse faire la différence entre cet écran et celui du QHD + trouvé sur le Galaxy S20 + de l’année dernière ou même le S20 Ultra de cette année. La netteté perçue est pratiquement la même, mais le S21 + n’est pas aussi gourmand en gaz. Sinon, c’est votre écran Samsung de haute qualité typique avec une excellente reproduction des couleurs, une superbe luminosité maximale et minimale, une grande lisibilité dans toutes les conditions d’éclairage et de bons angles de vision. C’est tellement bon que c’est ennuyeux, vraiment.

Afficher les mesures et la qualité

Vous savez ce qui n’est pas ennuyeux? La technologie d’affichage LPTO de Samsung qui permet des taux de rafraîchissement d’écran adaptatifs et permet au Galaxy S21 + de basculer intelligemment entre les taux de rafraîchissement de 48 et 120 Hz en fonction du contexte à l’écran. C’est génial, car cela améliore considérablement l’efficacité énergétique des écrans et toujours pour tous ces mouvements fluides. Parcourir de longs flux est aussi fluide que du beurre sur le S21 + et croyez-moi, il est extrêmement gratifiant de simplement faire défiler vos flux sociaux sur le Galaxy S21 +. Quiconque est habitué aux écrans avec des taux de rafraîchissement élevés se sentira comme chez lui sur le S21 +.

En plus d’être un excellent écran tout autour, le Galaxy S21 + dispose enfin d’un bon scanner d’empreintes digitales intégré. Fourni par Qualcomm, le S21 + a une zone de numérisation 77% plus grande et fonctionne 50% plus rapidement par rapport aux scanners d’empreintes digitales intégrés que Samsung avait utilisés jusqu’à ce point. Et ces chiffres ne mentent pas – le scanner d’empreintes digitales du Galaxy S21 + est beaucoup, beaucoup plus rapide que tout autre Samsung que j’ai utilisé auparavant et est maintenant à égalité avec à peu près n’importe quel autre grand nom du jeu Android.

Il y a aussi le déverrouillage du visage et c’est assez rapide, mais ce n’est certainement pas aussi sûr qu’une empreinte digitale et simplement là pour des raisons de commodité.

Performances du Galaxy S21 +

Comme le veut la tradition, Samsung a de nouveau utilisé deux chipsets différents pour les différents marchés sur lesquels il vendra le téléphone. Aux États-Unis, le Galaxy S21 + est livré avec le chipset Snapdragon 888, tandis que le reste du monde reçoit le tout nouveau Exynos. 2100. Ces deux chipsets sont basés sur un processus de fabrication de 5 nm, ce qui signifie théoriquement qu’il ne devrait pas y avoir un écart de performances aussi important entre les deux chipsets, ce qui a été un thème récurrent les années précédentes avec les chipsets Snapdragon et Exynos précédents. L’unité que j’utilise a le chipset Exynos sur le pont, et dans la vie réelle, c’est certainement le produit phare de Samsung alimenté par Exynos le plus fluide que j’ai jamais utilisé. Les jeux fonctionnent bien, les applications volent et les performances sont de premier ordre sur toute l’interface.

Les micro-bégaiements et les retards sont pratiquement inexistants ici: tout fonctionne sans problème et sans trop de réflexion. Cependant, sachez que le téléphone peut devenir un peu chaud sous des charges plus lourdes: j’ai joué à Minecraft pendant environ une demi-heure et bien que le téléphone ne soit pas désagréable au toucher, il était nettement plus chaud que les appareils similaires auxquels j’ai l’habitude traverser les puits de mine et attaquer les villages.

En termes de stockage, le Galaxy S21 + est livré avec 128 Go ou 256 Go de stockage non extensible, ce qui devrait suffire à presque tout le monde. C’est vrai, il n’y a pas de fente pour carte microSD à bord, ce qui a été un aliment de base sur tous les produits phares de Samsung sauf un, et ce n’est pas grave: à présent, la plupart d’entre nous sont passés au stockage en nuage, et si vous êtes toujours un fente pour carte microSD , il est grand temps que vous passiez à autre chose.

Appareil photo Galaxy S21 +

En ce qui concerne la caméra du Galaxy S21 +, le matériel est resté en grande partie inchangé par rapport à ce que nous avions sur le Galaxy S20 +. Est-ce mauvais? Oui et non. Le Galaxy S20 + était un système de caméra adepte pour le début de 2020, mais il est maintenant 2021 et la barre a été relevée.

Nous obtenons les mêmes caméras 12MP larges et ultra-larges et un téléobjectif 64MP 3X avec un jeu de tir selfie 10MP pour démarrer, mais avec quelques modifications mineures ici et là. Par exemple, la caméra ultra-grand angle a obtenu une ouverture F1.8 plus large ainsi qu’un autofocus à détection de phase, ce qui est une bonne chose, mais à part cela, le téléobjectif repose toujours sur le recadrage d’un grand capteur au lieu de l’optique ordinaire pour zoom, et Samsung a également abandonné le capteur ToF à l’arrière, pour que les choses s’équilibrent.

Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo telles que la prise unique améliorée, la vue Vlogger, les miniatures en direct, la super stabilité améliorée, un meilleur éclairage de portrait, la capture cinématique 8K et l’enregistrement multi-micro. Soyons honnêtes, certains d’entre eux sont certainement des gadgets que vous essaierez une fois et que vous oublierez, mais d’autres, comme le Super Steady fluide, sont des fonctionnalités que vous voudrez probablement utiliser dans votre vie quotidienne.

Sur la question la plus importante: la qualité de l’image est-elle bonne?

Pour la plupart, le Galaxy S21 + résiste très bien à la capture de belles photos dans toutes sortes de scénarios, qu’il s’agisse de paysages fortement éclairés ou de bâtiments éclairés au néon à minuit. Les détails sont excellents sur presque toutes les photos que j’ai prises et les couleurs sont, pour la plupart, belles, même si elles sont encore plus froides dans certains cas. Le contraste est légèrement plus exagéré par rapport au Galaxy S20 +, mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose car il ajoute du caractère aux images. La plage dynamique est définitivement mieux résolue sur le Galaxy S21 + que sur le Galaxy S20 +. Malgré la perte d’un capteur ToF, le Galaxy S21 + est capable de capturer de superbes portraits avec une très bonne séparation des sujets et peu ou pas d’artefacts.

Échantillons Galaxy S21 +

Les caméras ultra-large et téléobjectif capturent de superbes photos, mais ont un conseil gratuit sur moi: n’allez pas au-delà de 10X, c’est inutile. Sinon, le zoom à 3X fournit une quantité décente de détails et aucune perte de qualité d’image globale, alors que 10X est à la limite de l’utilisation.

Échantillon ultra-larges et zooms du Galaxy S21 +

Les photos de nuit font de notre mieux. J’adore le fait que l’optimiseur de scène de Samsung active désormais automatiquement le mode nuit lorsqu’il détecte que la lumière est trop faible, et d’après mon expérience, cela ferait erreur par excès de prudence et activerait le mode nuit plutôt que de prendre une photo ordinaire.

Échantillons de faible luminosité Galaxy S21 +

Les selfies sont charmants et très détaillés, mais la fonction portrait de la caméra frontale a tendance à brouiller les choses qu’elle ne devrait pas, comme des lunettes de soleil posées sur votre tête ou autre.

Éxemple de selfie Galaxy S21 +

Dans l’ensemble, ne soyez pas laissé avec l’impression qu’il y a quelque chose de fondamentalement mauvais avec l’appareil photo Galaxy S21 +. C’est bien, mais ça n’impressionne pas vraiment avec quoi que ce soit en particulier.

En ce qui concerne l’enregistrement vidéo, le S21 + capture des images très similaires au S21 Ultra, plus cher, à l’exception de la qualité du zoom où l’Ultra a clairement l’avantage, en particulier au zoom 10X et plus. Il n’y a aucune différence que nous pourrions en termes de qualité du micro ou de stabilisation vidéo, mais regardez vous-même quelques images que nous avons capturées avec le S21 Plus et le S21 Ultra côte à côte:

Autonomie de la batterie du Galaxy S21 +

Le Galaxy S21 + est un champion de la batterie. Il peut facilement résister à une journée complète d’utilisation intensive, ce qui est louable pour un téléphone Samsung alimenté par Exynos, et je suis agréablement surpris de l’endurance de celui-ci. Le taux de rafraîchissement a une certaine influence sur l’autonomie de la batterie à laquelle vous devez vous attendre, mais à vrai dire, la différence n’est pas assez grande pour compenser les avantages de l’affichage ultra-fluide. Par défaut, l’affichage est réglé sur le mode de fréquence de rafraîchissement adaptatif et je ne prendrais pas la peine de le changer si j’étais vous.

En parlant de charge, comme vous avez entendu les nouvelles, il n’y a pas de chargeur dans la boîte. Samsung a de nouveau suivi Apple dans ce cas, mais vous savez ce qu’ils disent, « d’abord vous vous moquez d’eux, puis vous les rejoignez ». Nous avons utilisé le chargeur 25 W de Samsung pour mesurer la vitesse à laquelle il passe de 0% à 100%, et cela en 70 minutes. Assez rapide pour la plupart, bien que d’autres appareils Android passent définitivement au-delà avec des vitesses de charge beaucoup plus rapides.