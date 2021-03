“The Serpent” Une nouvelle Bande-annonce cool du nouveau hit de Netflix?

Une autre bande-annonce prometteuse pour la série qui pourra bientôt être regardée sur Netflix.

Tahar Rahim reçoit actuellement l’attention nécessaire pour sa performance d’acteur dans le film dramatique Le Mauritanien, mais il pourra probablement compter sur une attention supplémentaire bientôt lorsque la mini-série Netflix Le Serpent sortira.

Rahim joue un escroc / tueur en série qui était responsable de nombreux crimes dans les années 1970. Ce Charles Sobhraj et sa compagne Marie-Andrée Leclerc ciblaient des routards sans méfiance sur le soi-disant «Hippie Trail» qui traversait l’Iran, l’Afghanistan, le Pakistan, l’Inde et le Népal.

Un nouveau hit pour Netflix?

La percée de Rahim a eu lieu en 2009 avec son rôle phénoménal dans Un prophète, un film français maintenant considéré comme un classique du crime. Il a récemment assuré à tout le monde que lui et les créateurs ne glorifieraient pas les actes et le caractère de Sobhraj.

Le Serpent a été diffusé par la BBC plus tôt cette année et a reçu des critiques élogieuses. Mais tout comme avec Bodyguard, la série n’arrivera sur Netflx que quelques mois plus tard, où elle pourrait s’avérer être un succès tout aussi important.

Le Serpent est diffusé le 12 avril et diffusé via Netflix.