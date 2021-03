Tim Wu, critique de la Big Tech et défenseur de la neutralité du Net, rejoint la Maison Blanche

L’homme qui a inventé la neutralité du net retourne travailler pour le gouvernement. Le président Joe Biden a nommé Tim Wu, professeur de droit à Columbia, au Conseil économique national de la Maison Blanche. Selon Le New York Times, il servira d’assistant spécial du président, le conseillant sur la technologie et la politique de la concurrence. C’est une nomination qui ne nécessite pas l’approbation du Sénat.

Heureux de dire que je rejoins la Maison Blanche Biden pour travailler sur la technologie et la politique de la concurrence au Conseil économique national. Mettre ce fil Twitter en attente pour le moment – si longtemps! – Tim Wu (@superwuster) 5 mars 2021

Bien qu’il soit surtout connu pour avoir plaidé pour un Internet gratuit et ouvert, Wu a également appelé à la dissolution de Facebook et d’autres grandes entreprises technologiques ces dernières années. En 2018, il a publié The Curse of Bigness: Antitrust dans le nouvel âge d’or. Là, il soutient que la concentration du pouvoir économique dans quelques entreprises seulement a conduit au climat politique actuel de bas salaires et de nationalisme extrême.

Ce n’est pas le premier passage de Wu au gouvernement, ni sa première fois au Conseil économique national. Il était également membre de l’organisation sous l’administration Obama, ce qui n’a pas fait grand-chose pour freiner la croissance d’entreprises comme Facebook et Amazon. “J’ai travaillé dans l’administration Obama, et j’ai travaillé dans l’antitrust, donc je vais prendre un certain blâme ici, mais nous n’avons pas fourni la surveillance de la fusion que nous devrions avoir”, a-t-il déclaré à propos de son passage au Conseil dans une interview en 2019.