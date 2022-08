TOP 3 des équipements de protection en moto

Le pilotage de moto ou de scooter est de plus en plus populaire en France. Les motos, très populaires à une certaine époque, reviennent véritablement en force. Cependant, il est nécessaire de rappeler que la conduite d’une moto comporte beaucoup de risques, bien plus qu’une voiture. C’est pour cette raison qu’il est essentiel de bien se protéger. Pour cela, il existe plein de différents équipements possibles.

Ces équipements vont aider à la sécurité principale de la conduite, mais visent également à augmenter son confort. Certains accessoires sont plus importants que d’autres, voici donc le top 3 des équipements à avoir pour la moto.

Le casque

Le casque est sûrement la protection principale d’un conducteur de moto. En effet, un bon casque est évidemment obligatoire pour conduire, et cela vous permettra de nombreuses possibilités outre que celle de la protection. Le casque est l’équipement censé protéger les chutes et les accidents mortels. Il est de ce fait impératif de bien choisir quel casque porter. Il existe plein de modèles de casques différents, mais celui qui est le plus populaire, ainsi que le plus recommandé, est sans aucun doute le casque intégral. Tout simplement car, comme son nom l’indique, ce casque protège intégralement le visage du conducteur.

Ce type de casque possède une protection au niveau de la tête du conducteur, mais également au niveau visuel et acoustique de ce dernier. En effet, beaucoup de jeunes conducteurs de moto sous-estiment encore les différents problèmes liés aux yeux et aux oreilles. Sans visière teintée, vous pouvez être sensible à la lumière, ou bien recevoir une bête dans les yeux. Au niveau acoustique, la vitesse engendre un bruit puissant pouvant vous déstabiliser aux manettes de votre moto.

Les gants

Vous avez déjà dû conduire plus d’une fois sans vos gants moto. Vous pouvez donc ressentir rapidement la différence que cela procure lorsque vous êtes équipé de gants. La vitesse d’une moto est souvent assez élevée et les mains sont très exposées lors d’une conduite. De plus, lors d’une chute à moto, ce sont fréquemment les mains qui s’avèrent être la première zone à être touchée, il est donc nécessaire de bien se protéger. Pour une protection optimale, il est recommandé de prendre des gants très compacts, quitte à avoir chaud.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par N͓̽a͓̽t͓̽o͓̽u͓̽w͓̽ (@natouwbiker)

Il est important de préciser qu’il est possible d’adapter ses gants en fonction des saisons. Par exemple, il existe des gants adaptés à l’été et aux grosses chaleurs. Mais il existe également des gants pour les froids d’hiver, avec des fonctionnalités chauffantes.

Le blouson moto

Le blouson du motard est un peu la cuirasse d’un chevalier, elle est à la fois essentielle et esthétique. Pour bien choisir son blouson de moto, il est important néanmoins de privilégier la protection qu’offre ce dernier, plutôt que tout de suite chercher à avoir un beau blouson. Ce dernier doit être complet dans sa protection, et même s’il est un peu lourd, cela est tout à fait normal.

Les autres accessoires intéressants pour la moto

Il existe d’autres équipements très intéressants pour la pratique de la moto.

Les bottes de moto

Les chaussures ou les bottes spécialement adaptées pour la moto sont importantes. Ce qui va surtout être recherché dans cet équipement, c’est une vraie protection au niveau des chevilles, zone vulnérable à moto. Les bottes de moto permettent également d’avoir une protection adaptée contre la température, mais également contre le goudron, car le motard doit souvent mettre pied à terre.

La cagoule moto

La cagoule de moto est un remède contre le froid. Elle s’enfile avant de mettre le casque, et permet de ne pas laisser du tout le froid rentré à travers votre casque.

La caméra embarquée

La caméra embarquée peut être un accessoire très utile si vous conduisez une moto de manière régulière. Cet objet peut avoir de nombreuses fonctionnalités, qu’elles soient protectrices ou bien purement personnelles. Par exemple, vous pouvez utiliser cette caméra embarquée afin de filmer vos différents trajets de routine.

Cela permettra après de visionner ces trajets, en essayant de regarder quels ont pu être les différents dangers que vous avez rencontrés. En cas d’accident, la caméra embarquée peut servir de preuve non négligeable de l’accident en question. Sinon, cela peut vous servir pour profiter de votre trajet et des performances de votre engin.