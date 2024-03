Twitter introduit des articles longs : vers une surcharge d’informations ?

Le service Premium X de Twitter propose désormais des articles plus longs avec des outils de mise en page avancés. Les détails.

Vous êtes peut-être au courant que X.com (Twitter) propose un accès gratuit à sa plateforme, mais ce réseau social offre également des options d’abonnement payantes qui offrent différents avantages. Depuis quelques mois déjà, X.com propose trois niveaux d’abonnement, à savoir Basique, Premium et Premium+. Chacun de ces abonnements propose des fonctionnalités et des avantages spécifiques, permettant aux utilisateurs de choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins et à leurs préférences.

Vers des publications (bien plus) longues sur X.com (Twitter)

Depuis un certain temps déjà, Twitter a considérablement étendu sa limite de caractères initiale de 140 à 280 caractères. Mais avec un abonnement Premium, cette extension va encore plus loin, permettant aux utilisateurs de rédiger des publications pouvant aller jusqu’à 25 000 caractères.

Aujourd’hui, Twitter dévoile une nouveauté : la fonctionnalité Articles. Réservée aux abonnés Premium+ (la formule la plus coûteuse), cette fonctionnalité permet la rédaction d’articles complets, avec un éditeur de texte offrant diverses options de mise en forme telles que la création de listes, l’utilisation de l’italique ou du gras, ainsi que l’intégration d’images et de vidéos.

Ces articles peuvent atteindre jusqu’à 15 000 mots, offrant une mise en page similaire à celle d’un article traditionnel. De plus, la longueur des publications pourrait aller jusqu’à 100 000 caractères, soit environ 15 000 mots.

De véritables articles complets sur la plateforme d’Elon Musk

Avant l’acquisition de Twitter par Elon Musk, la plateforme avait déjà amorcé une transition vers des messages plus longs avec l’introduction de la fonction “Notes” en 2022. Cette initiative visait à attirer une nouvelle catégorie de créateurs, notamment des rédacteurs de bulletins d’information, en offrant la possibilité de publier du contenu plus substantiel directement sur X.com.

Cette démarche avait pour objectif de réduire la dépendance des créateurs à l’égard de sites externes ou d’applications tierces pour partager leur contenu. En permettant la publication de contenu natif, Twitter cherchait à créer une expérience plus immersive pour les utilisateurs et à renforcer son attractivité auprès des créateurs de contenu.

Ainsi, des personnalités comme le célèbre youtubeur Mr Beast ont commencé à explorer cette nouvelle fonctionnalité en publiant leur contenu exclusif directement sur la plateforme, marquant ainsi une étape importante dans l’évolution de X.com sous l’égide d’Elon Musk.

Des disparitions de fonctionnalités prévues

Dans une initiative radicale visant à transformer l’expérience des utilisateurs sur X.com, Elon Musk a récemment annoncé son intention de supprimer les fonctionnalités de likes et de retweets sur la plateforme.

Cette décision, si elle est mise en œuvre, entraînera un changement majeur dans la façon dont les utilisateurs interagissent avec le contenu sur le réseau social. À l’avenir, au lieu de voir le nombre de likes et de retweets affiché en premier plan sur la timeline, les utilisateurs ne verront que le nombre de vues accumulées par un post.

Cette démarche vise à détourner l’attention des indicateurs de popularité traditionnels et à encourager une approche plus axée sur le contenu et l’engagement réel des utilisateurs.