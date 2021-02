Un aperçu de la première caméra de téléphone sous écran au monde

À première vue, le ZTE Axon 20 5G pourrait passer pour un smartphone standard et moderne. Il est fin, léger, avec des coins arrondis et quatre caméras à l’arrière. Comme la plupart des mid-rangers et produits phares d’Android, le téléphone a des lunettes minimes, seul le «menton» étant légèrement plus grand que le reste. Tout est très traditionnel pour un téléphone sorti fin 2020, mais en y regardant de près, vous serez peut-être surpris de constater que l’écran du ZTE Axon 20 est entièrement ininterrompu par des caméras selfie perforées ou des encoches de toute sorte.

Où est la caméra selfie?



Ce serait une question amusante, sinon étrange, à poser une fois la technologie perfectionnée. Mais dans l’état actuel des choses, le ZTE Axon 20 5G n’est que la première étape vers un avenir de téléphones avec des caméras selfie « invisibles », donc l’illusion ici ne fonctionne parfaitement qu’avec des fonds d’écran sombres et des applications en mode sombre. pages Web ou en utilisant des applications avec des couleurs primaires vives, vous remarquerez qu’il y a un étrange carré noir en haut de l’écran, là où se trouverait normalement une caméra selfie perforée. Ce carré est en fait une zone de pixels plus grands qui permettent à la caméra située sous eux de voir à travers. C’est une solution de toute première génération.

En raison de la taille beaucoup plus grande de ces pixels, la zone qu’ils couvrent ne correspond pas tout à fait au reste de l’écran en termes de reproduction des couleurs. En général, pas trop joli à regarder.

Activez le mode sombre et ne regardez pas en arrière

D’un autre côté, dès que vous activez le mode sombre et que toutes vos applications deviennent noires (ou grises), et que vous choisissez également un fond d’écran plus sombre – l’illusion fonctionne! La caméra selfie disparaît de manière convaincante et vous pouvez même oublier qu’elle est là jusqu’à la prochaine fois que vous en aurez réellement besoin.

Ce n’est que lorsque vous regardez des vidéos ou des films YouTube que vous recevrez probablement un rappel sur le carré de gros pixels susmentionné, mais en général, ce n’est pas vraiment une horreur en mode sombre.

Bien que visible sur des photos comme celle-ci, le carré au-dessus de la caméra est difficile à remarquer à l’œil nu sur ce fond d’écran

La reconnaissance faciale fonctionne-t-elle avec une caméra sous-écran?

La reconnaissance faciale fonctionne étonnamment vite et bien sur le ZTE Axon 20 5G, bien qu’il soit important de se rappeler qu’il s’agit du type de reconnaissance faciale le moins sécurisé, qui ne repose que sur une seule caméra selfie. Cela fonctionne bien même dans de mauvaises conditions d’éclairage, mais peut théoriquement être trompé par quelqu’un qui vous ressemble. Il est donc préférable de s’en tenir au capteur d’empreintes digitales pour l’authentification.

Mais juste au cas où vous seriez curieux, le déverrouillage du visage fonctionne avec cette caméra selfie sous-écran aussi bien qu’avec tout autre téléphone ou tablette prenant en charge cette fonctionnalité.

À quoi ressemblent les selfies pris avec une caméra sous écran?

Les photos de la caméra sous-écran de l’Axon 20 sortent bien, bien qu’un peu molles sur les bords. Même dans de bonnes conditions d’éclairage, la qualité de l’appareil photo ne correspond pas tout à fait au téléphone de milieu de gamme moyen équipé d’un appareil photo normal.

Les visages semblent toujours un peu doux, même lorsque vous désactivez les effets de lissage de la peau activés par défaut, comme c’est le cas avec de nombreux téléphones chinois. Outre les selfies normaux, vous pouvez prendre des selfies Portrait et effectuer des enregistrements vidéo avec la caméra sous-écran. Et pour ceux-là, vous pouvez vous attendre aux mêmes performances de l’appareil photo.

Échantillons de caméra sous-écran ZTE Axon 20

En tant que caméra sous-écran de première génération, je suppose que nous ne pouvons pas nous attendre à des miracles, mais étant donné qu’il s’agit d’un téléphone à 449 $, la plupart des consommateurs auraient probablement des attentes plus élevées que cela.

À en juger par les résultats de cet appareil photo, nous pouvons voir pourquoi d’autres fabricants, comme Samsung, pourraient prendre leur temps pour adopter la technologie de caméra sous-écran. Ce n’est sans doute pas encore assez bon pour le consommateur en général.

Les caméras de téléphone selfie ont beaucoup évolué ces dernières années

La plupart d’entre nous se souviennent du moment où les encoches sont devenues la nouvelle tendance (je n’oublierai jamais l’encoche du Pixel 3 XL). Puis ont suivi un certain nombre de téléphones équipés de caméras selfie motorisées, jusqu’à ce que les caméras selfie découpées (perforées) deviennent la norme la plus largement adoptée pour les téléphones Android. Et tandis qu’Apple conservera son encoche de signature même pour son prochain iPhone 13, les téléphones Android devraient bientôt passer à l’utilisation de caméras selfie sous-écran.

L’Axon 20 5G de ZTE obtient la couronne pour être le premier smartphone disponible dans le commerce avec une caméra sous-écran, mais nous savons que Samsung travaille également sur la technologie de la caméra sous-écran, tout comme Xiaomi, Oppo et d’autres. Ce n’est qu’une question de temps avant de voir cette idée mieux exécutée.

Mais assez sur l’avenir, n’oublions pas le présent. Le ZTE Axon 20 5G dispose déjà à la fois d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et d’une caméra selfie sous l’écran. Deux choses pour lesquelles les fabricants de téléphones devaient autrefois faire de la place à la surface d’un téléphone, maintenant caché sous l’écran. L’Axon 20 n’est peut-être pas un smartphone que vous devriez acheter, mais il est néanmoins impressionnant et nous donne une perspective claire sur la vitesse à laquelle la technologie mobile évolue.