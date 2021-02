Une étude attribue la responsabilité du changement climatique et des extinctions au champ magnétique terrestre

Le champ magnétique terrestre aide à protéger la vie des particules énergétiques qui, autrement, arriveraient de l’espace. Mars n’a maintenant pas de champ magnétique puissant et les conditions à sa surface sont considérées comme si dommageables pour la vie que tous les microbes qui pourraient habiter la planète seraient en sécurité sous la surface. Sur Terre, le champ magnétique garantit que la vie peut s’épanouir à la surface.

Sauf que ce n’est pas toujours vrai. Le champ magnétique terrestre varie, les pôles se déplaçant et parfois changeant de place et le champ s’affaiblissant parfois ou disparaissant effectivement. Pourtant, un regard sur ces événements n’a rien révélé de particulièrement intéressant – pas de liens évidents avec les extinctions, pas de bouleversements écologiques majeurs.

Un article publié hier dans Science fournit une datation d’une précision impressionnante pour un retournement de champ magnétique passé en utilisant des anneaux d’arbres morts depuis des dizaines de milliers d’années. Et cela montre que le retournement était associé aux changements climatiques. Mais l’article continue ensuite en essayant de lier le flip à tout, d’un événement d’extinction mineur à l’explosion de l’art rupestre par nos ancêtres. En fin de compte, le travail est un mélange de science solide, d’hypothèses provocantes et de spéculation sans contrainte.

De vieux arbres, mais quel âge?

Nous allons commencer par la science solide, qui revient tous aux arbres kauri, l’une des espèces distinctives originaires de Nouvelle-Zélande. Ces arbres sont assez grands et vivent longtemps, atteignant régulièrement plus de 1000 ans. Et le bois de l’arbre survit souvent en étant enfoui dans les marais, certains échantillons datant de plusieurs dizaines de milliers d’années.

L’équipe derrière le nouveau travail s’appuie sur la découverte du bois de kauri qui remonte à l’époque de l’excursion de Laschamps, une période où les pôles magnétiques ont brièvement changé de place il y a environ 40000 ans. Les vieux arbres racontent beaucoup d’histoires. Le carbone 14 qu’ils incorporent peut fournir des dates assez précises pour l’échantillon, et les anneaux individuels des arbres permettent alors de déduire les conditions présentes chaque année. Les études d’autres isotopes trouvés dans le bois peuvent fournir des estimations approximatives de tout, de l’activité solaire aux régimes de précipitations.

L’équipe à l’origine du nouveau travail a constaté que la datation plaçait une partie de leur matériel au moment de l’excursion de Laschamps. Et il y avait un pic d’excès de carbone-14 dans les anneaux des arbres déposés à l’époque, ce qui correspond à un plus grand nombre de particules atteignant la Terre en raison de la baisse de l’intensité du champ magnétique. Cela suffirait normalement à annuler la datation, et cela a limité notre capacité à placer des dates précises sur l’excursion de Laschamps avec des échantillons préalables.

Mais les détails capturés dans les anneaux des arbres ont permis à l’équipe de recherche d’aligner ses données avec des données provenant d’autres sources auxquelles étaient attachées des dates de précision. Ceux-ci incluent des dépôts annuels faits dans une grotte, qui avaient à la fois des enregistrements de carbone 14 et des dates fournies par un isotope du thorium. Les chercheurs pourraient également aligner les données plus précisément avec les enregistrements de carottes de glace, qui capturent également des informations de l’époque de l’excursion de Laschamps.

Une fois combinés, ces enregistrements ont fourni une synchronisation précise sur l’inversion du champ magnétique, ainsi que des informations sur l’intensité du champ magnétique pendant le temps. L’enregistrement combiné fournit également des informations sur le climat dominant et des détails sur des choses comme les précipitations et l’activité solaire.

Pas coincé à l’envers

L’enregistrement suggère que le champ magnétique a commencé à chuter il y a 42 350 ans et a atteint son niveau le plus bas il y a 41 800 ans, soit 300 ans avant le basculement réel des pôles. Ainsi, le champ magnétique affaibli de l’époque était plus un précurseur du flip qu’un impact des pôles échangeant de place. En raison du timing, centré sur 42 kilo-années, les chercheurs ont décidé de nommer cet événement géomagnétique de transition Adams, du nom de l’auteur Douglas Adams.

L’alignement des données indique également que la Terre n’était pas la seule chose à faire quelque chose d’inhabituel à l’époque. L’isotope béryllium-10 est principalement formé par des particules de rayons cosmiques impactant l’atmosphère, il sert donc d’indication de l’activité solaire. C’est parce que le champ magnétique du Soleil est en corrélation avec son niveau d’activité et que ce champ magnétique peut dévier les particules entrantes qui, autrement, voyageraient dans le système solaire et auraient potentiellement un impact sur la Terre. Les niveaux de l’isotope dans les carottes de glace indiquent que le Soleil est entré dans une longue période de calme qui a chevauché l’événement Adams.

Il y a donc eu deux événements indépendants qui auraient tous deux agi pour laisser plus de particules de haute énergie atteindre l’atmosphère terrestre. En utilisant un modèle de chimie atmosphérique, les chercheurs ont découvert que ces particules généreraient des produits chimiques qui détruisent l’ozone. Selon Gavin Schmidt de la NASA, les pertes d’ozone ne sont pas aussi importantes que celles qui ont créé notre trou d’ozone actuel, bien qu’elles devraient être réparties quelque peu différemment, à la fois géographiquement et saisonnièrement.

La perte d’ozone crée une gamme d’effets climatiques relativement subtils, modifiant le courant-jet de l’Arctique et les régimes de précipitations dans l’hémisphère sud. Ce sont les résultats d’un nombre limité d’essais à partir d’un seul modèle couplé chimie-climat, de sorte que les chercheurs eux-mêmes reconnaissent que l’impact de la perte d’ozone doit vraiment être étudié avec des modèles supplémentaires pour déterminer la robustesse de ces effets.

Pourtant, en utilisant la signature carbone-14 associée à l’événement Adams, les chercheurs ont identifié les périodes de temps équivalentes dans certains enregistrements de sédiments. Les deux ont indiqué qu’il y avait eu des changements dans les modèles de circulation atmosphérique au cours de l’événement, ce qui est cohérent avec un impact sur le climat.

Temps de spéculation

Dans l’ensemble, le nouveau calendrier précis devrait être très utile pour toute recherche impliquant un échantillon qui préserve le carbone 14 et date d’environ cette période. À cet égard, le travail rend service au terrain. La perspective d’un lien avec le climat et l’arrivée de plus de particules à haute énergie est une hypothèse intrigante, et c’est une hypothèse qui se distingue des tentatives précédentes de lier l’activité solaire au changement climatique. C’est une idée qui mérite d’être suivie.

Mais pour la plupart du reste de l’article, les chercheurs recherchent tout ce qui s’est passé il y a environ 42000 ans et essaient de le lier au mélange de conditions environnementales modifiées qu’ils pensent avoir été déclenchées par l’événement Adams. Cela comprend les conditions plus froides qui prévalent dans l’hémisphère nord, comme en témoignent les expansions glaciaires. Sauf que les changements du champ magnétique ne durent que quelques centaines d’années, alors que le climat plus froid persiste pendant des milliers d’années. Ils ont donc dû proposer que l’événement Adams ait poussé le climat au-delà d’un point de basculement, lui permettant de maintenir son état modifié en l’absence du déclencheur d’origine. De plus, certains enregistrements climatiques montrent très peu de changement au moment de l’événement Adams.

L’Australie a connu une extinction majeure de sa mégafaune qui a culminé il y a environ 42 000 ans; cela suggère un lien avec les précipitations modifiées que l’événement Adams semble avoir déclenché dans l’hémisphère sud. C’est une idée intrigante, bien que des événements d’extinction comme celui-ci s’étendent généralement pendant un certain temps avant et après le pic.

D’autres connexions potentielles sont extrêmement ténues. Les humains modernes, bien qu’ils aient été en Asie centrale pendant des dizaines de milliers d’années, ont semblé apparaître en Europe à l’époque de l’événement d’Adams, et les Néandertaliens ont disparu peu de temps après. Bien qu’il soit raisonnable de soupçonner que ces deux derniers événements sont liés, on ne sait pas pourquoi l’un ou l’autre serait associé au retournement du champ magnétique et à son impact sur le climat.

La période voit également une croissance dans l’étendue et la sophistication de l’art rupestre par ces humains modernes. Encore une fois, les chercheurs tentent de lier cette croissance à l’événement Adams. Davantage d’humains ont dû être dans des grottes pour échapper à l’environnement de rayonnement sévère! Et ils utilisaient l’ocre rouge comme écran solaire à cause de cela, alors ils avaient le matériel pour l’art avec eux!

La réalité est que les humains et les Néandertaliens utilisaient l’ocre rouge pour des raisons artistiques depuis des dizaines de milliers d’années à ce moment-là – et habitaient des grottes depuis tout aussi longtemps. Il y a peut-être eu une différence de degré il y a environ 42 000 ans, mais ce n’était pas instantané.

Les climatologues et les anthropologues ont jusqu’à présent exprimé beaucoup de scepticisme à propos de ces affirmations, bien qu’un certain nombre aient trouvé les affirmations individuelles intrigantes et méritant d’être suivies. Le véritable test de certaines de ces idées se produira lorsque les chercheurs utiliseront la signature carbone-14 décrite dans l’article pour examiner d’autres échantillons qui enregistrent les changements environnementaux, comme dans les carottes de sédiments, de la même période. Cela nous donnera une idée plus claire de la question de savoir si les événements qui se sont produits à peu près au même moment représentent vraiment les types de changements globaux qui sont proposés.

D’autres idées sont susceptibles de rester au-delà de notre capacité à concevoir des tests propres. On ne sait pas comment nous pourrions apprendre le ratio écran solaire / art de l’utilisation de l’ocre rouge par les populations anciennes ou si davantage de personnes se trouvaient dans des grottes parce qu’elles sentaient d’une manière ou d’une autre que l’atmosphère devenait dangereuse. Il semble donc que les chercheurs diffusaient des idées provocantes qui n’influenceront pas clairement le domaine.

Une manière évidente de suivre les travaux est d’examiner de plus près les autres inversions de champ magnétique; le journal en mentionne spécifiquement un qui s’est produit il y a 35 000 ans. Mais lorsque les chercheurs ont simulé une inversion de champ magnétique sans une forte baisse de l’activité solaire, il ne s’est rien passé. Il semble vraiment que nous aurions besoin des deux pour voir les effets considérables que proposent les chercheurs. Et étant donné que la probabilité que les deux se produisent en même temps semble faible, on ne sait pas ce que d’autres exemples pourraient nous dire.

Science, 2021. DOI: 10.1126/science.abb8677 .