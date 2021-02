Une étude montre que les cochons peuvent être formés pour jouer à des jeux vidéo

Vous pourriez penser que les porcs sont assez inutiles en matière de jeu, mais certains de ces animaux de basse-cour ont été entraînés à utiliser un joystick et à jouer à quelque chose qui ressemble à une version simple de Pong.

On sait depuis longtemps que les cochons sont plus intelligents qu’on ne le croit. Ils sont si intelligents que des chercheurs de l’Université Purdue dans l’Indiana ont formé quatre des porcs à manipuler un joystick avec leur museau pour contrôler ce qui se passe sur un écran, recevant des récompenses pour des tâches spécifiques.

Un article de la revue Frontiers in Psychology explique comment les porcs ont dû déplacer un curseur sur l’écran, le but étant d’entrer en collision avec l’un des quatre murs. En cas de succès, un bruit jouait et le cochon recevait une récompense. Plus le cochon réussissait au jeu, moins il y avait de murs.

Parce que les porcs étaient clairvoyants, les écrans devaient être placés à une distance où les animaux pouvaient voir les cibles, et utiliser leur museau signifiait basculer continuellement entre regarder l’écran et regarder le joystick. Malgré ces problèmes, les porcs ont obtenu de très bons résultats.

Deux cochons du Yorkshire de trois mois, Hamlett et Omelette, réussissaient mieux avec deux murs ou un seul mur dans le jeu, moins quand il y avait trois murs. Au fur et à mesure que cette race grandit rapidement, elle est devenue trop grande pour rester debout pendant des sessions entières après 12 semaines d’entraînement.

Ebony and Ivory, des micro-porcs Panepinto mâles de deux ans, ont mieux fait face à trois murs au lieu d’un.

«Le fait que les porcs aient atteint le niveau de succès qu’ils ont accompli sur une tâche qui était significativement en dehors de leur cadre de référence normal est en soi remarquable et révélateur de leur flexibilité comportementale et cognitive», écrivent les chercheurs.

Il semble que l’encouragement du dresseur de porcs soit aussi important, sinon plus, que les friandises, qui ressemblent beaucoup à celles d’un chien.

L’équipe pense que les écrans tactiles pourraient mieux fonctionner que les manettes pour évaluer les capacités de jeu des porcs, alors peut-être verrons-nous un futur iPad conçu pour les animaux – un iPig, peut-être?