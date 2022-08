Une nouvelle ère du travail collaboratif grâce aux Écrans Numériques Interactifs (ENI)

De nos jours, les Écrans Numériques Interactifs deviennent très populaires et de plus en plus d’établissements s’équipent de ces outils digitaux. Leur utilisation ouvre une nouvelle ère du travail collaboratif, pour divers secteurs d’activité. Les entreprises et les établissements éducatifs en tirent de multiples bénéfices et voient leur productivité s’élever.

Ces outils numériques stimulent la coopération et l’envie d’atteindre des objectifs en équipe. Ils permettent aussi l’organisation de travaux de groupe ou de réunions d’entreprises conviviales.

Les différentes utilisations de l’ENI en entreprise

Les Écrans Numériques Interactifs ont de multiples usages et permettent de rendre le travail collaboratif plus constructif en entreprise. Les salariés ont l’opportunité de réaliser des présentations détaillées de qualité, incluant des documents ou vidéo.

Lors de réunions, les salariés pilotent les tâches communes et individuelles en suivant leur avancée depuis le tableau digital. Ils travaillent ensemble sur un document unique, cela favorise leur engagement et leur créativité.

Travailler avec des outils collaboratifs modernes

Grâce à une installation rapide des applications de leur choix, les salariés et dirigeants travaillent avec les logiciels et outils auxquels ils sont habitués. Depuis l’Écran Numérique Interactif, ils peuvent échanger par mail, chat ou visioconférence en installant une webcam supplémentaire si elle n’est pas déjà intégrée dans l’ENI. Ils partagent leurs documents, réseaux sociaux et autres applications pour travailler ensemble sur chaque sujet.

L’accès aux moteurs de recherche et à leurs sites préférés est aussi rendu possible grâce à une connexion internet performante. Les managers ont quant à eux, la possibilité d’installer leurs outils de travail collaboratif et de partage des tâches pour une meilleure gestion des équipes.

Stimuler l’envie de travailler chez les étudiants et écoliers

Les jeunes sont habitués à utiliser des écrans tactiles au quotidien, ils sont alors plus productifs sur ce genre d’écrans que sur des tableaux blancs classiques. Le temps du tableau noir et des craies est alors révolu !

Posséder un écran intéractif en salle de classe permet de booster la motivation des élèves, ils voudront davantage participer au cours en allant au tableau pour utiliser cette technologie moderne et attractive. Les élèves sont plus enthousiastes à aller à l’école, ce qui contribue à éliminer l’échec scolaire.

Tout le monde peut utiliser l’ENI, chaque fonctionnalité et application est simple d’utilisation.

Il permet une double utilisation :

des étudiants pour réaliser les exercices au tableau ou construire des projets de groupes ;

des enseignants pour créer leurs leçons et utiliser un manuel scolaire digital.

Une toute nouvelle approche pédagogique est mise en place et l’enseignant gagne du temps dans les branchements des appareils électroniques. Les professeurs peuvent aussi utiliser l’écran pour travailler et faire des visioconférences ensemble.

Les ENI confèrent des bénéfices indéniables, quelque soit les utilisateurs

Les Écrans Numériques Interactifs disposent d’une qualité d’images incroyable

Les écrans interactifs offrent aux étudiants ou salariés un outil de travail innovant et performant, à la qualité d’images impressionnante. L’écran full HD ou 4K génère lui-même de la lumière qui permet à tous de travailler dans un environnement lumineux, contrairement à l’utilisation d’un vidéoprojecteur qui nécessite de fermer les stores. Les utilisateurs bénéficient alors d’un confort de travail et d’une expérience visuelle optimale.

Les écrans interactifs au fonctionnement intuitif

Les écrans fonctionnent de manière autonome, sans aucun branchement ni câblage, contrairement aux tableaux blancs interactifs. Ils sont très simples à utiliser et il n’est pas nécessaire de brancher son ordinateur pour consulter les applications. Tactile, l’outil permet d’annoter les documents à l’aide d’un stylet. Il est également possible d’écrire ou de dessiner dessus à plusieurs et en même temps.

Une efficacité de travail renforcée

Un Écran Numérique Intéractif révolutionne sa manière de travailler et révèle les talents. Les utilisateurs peuvent exprimer leur créativité avec cet outil innovant aux diverses fonctionnalités. Ils peuvent créer des présentations innovantes ou partager des documents originaux.

Avec ce dispositif, les utilisateurs ont accès aux informations qui sont transmises beaucoup plus efficacement, ce qui favorise une productivité maximale en entreprise ou pour un travail scolaire en groupe.