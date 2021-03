Virgin Galactic: le tourisme spatial pas avant 2022

La société l’a signalé lors de sa conférence sur les résultats du dernier trimestre de 2020, comme cela a été repris par le site Engadget. Virgin Galactic, la filiale aérospatiale de Virgin Atlantic Airways, prévoyait initialement d’ouvrir ses vols spatiaux au public dès 2021. Après des retards dans l’achèvement du programme de test Unity VSS du vaisseau spatial SpaceShipTwo, la société a décidé de délocaliser les vols grand public. Les nouveaux vols d’essai prévus pour février commenceront en mai.

Grands jalons

«Nous avons franchi plusieurs étapes importantes en 2020, malgré les défis permanents posés par la pandémie de Covic-19», a déclaré Michael Colglazier, PDG de Virgin Galactic, lors de la discussion sur les résultats. «À l’avenir, nous nous concentrerons sur l’achèvement de notre programme d’essais en vol, l’expansion de nos vaisseaux spatiaux et de nos vaisseaux mères, et le développement de nos expériences client uniques et transformatrices. Je suis ravi du talent que nous apportons à notre équipe de direction et des investissements que nous faisons dans l’entreprise, qui nous permettront de mieux nous positionner pour une croissance future. ”

Après la révélation, les actions de Virgin Galactic ont également fait un plongeon. Ils sont passés de 45,04 $ à 36,69 $ immédiatement après la nouvelle. La société a déclaré dans son examen des résultats qu’elle était toujours dans une perte de 74 millions de dollars au dernier trimestre de 2020. Pour l’année complète de 2020, Virgin Galactic avait une perte nette de 273 millions de dollars.

Nouveau vaisseau spatial

Il faudra donc attendre encore un an avant que les consommateurs «normaux» puissent entrer dans l’espace, ou probablement à un prix intéressant. En 2019, nous avons déjà vu des images conceptuelles de ce à quoi ressemblerait un aéroport Virgin Galactic. Virgin a annoncé le dévoilement de son nouveau vaisseau spatial sur Twitter la semaine dernière avec un petit teaser. Ce «lancement» aura lieu le 30 mars, il ne sera donc pas long à attendre les nouvelles.