VLC lance une version Apple Vision Pro avec un accès gratuit à des chaînes de télévision en streaming !

Découvrez la dernière nouveauté de VLC : une version Apple Vision Pro vous offrant un accès gratuit à une sélection de chaînes de télévision en streaming !

Après une relative période de discrétion, VLC s’apprête à marquer un tournant décisif dans son évolution. Le célèbre lecteur multimédia entend désormais élargir ses fonctionnalités en offrant aux utilisateurs la possibilité de visionner des chaînes de télévision en streaming, un ajout significatif à son arsenal. De plus, dans le cadre de ses efforts pour répondre aux besoins des utilisateurs, une version spécifique de l’application destinée à l’Apple Vision Pro est en cours de développement, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les amateurs de contenu multimédia sur les appareils Apple.

Déjà 23 ans d’existence pour VLC

Après plus de deux décennies depuis son lancement initial en tant que projet universitaire, VLC demeure un pilier inébranlable de l’écosystème numérique. Ce lecteur multimédia, qui a débuté modestement, s’est transformé en l’une des applications open source les plus emblématiques et les plus utilisées à travers le monde.

Même avec l’avènement et la popularité croissante des services de streaming au fil des ans, VLC a su conserver sa place de choix auprès des utilisateurs. Avec un nombre de téléchargements dépassant les cinq milliards, l’association VideoLAN qui en est à l’origine bénéficie d’une confiance bien établie pour aborder l’avenir avec sérénité.

Jean-Baptiste Kempf, le visionnaire derrière le projet, exprime sa certitude quant aux nouvelles voies à explorer pour captiver et fidéliser la nouvelle génération d’utilisateurs, témoignant ainsi de l’évolution constante et de la pérennité de VLC dans le paysage numérique actuel.

Les services de streaming télévisé font leur entrée dans VLC

Après de longues années de gestation, la tant attendue version 4.0 de VLC est sur le point de voir le jour. Jean-Baptiste Kempf confirme que le processus de développement s’est avéré plus complexe que prévu, mais que les améliorations apportées en vaudront certainement la peine. Cette mise à jour majeure prévoit une refonte complète de l’interface, mettant davantage l’accent sur le contenu, comme promis depuis longtemps.

L’une des nouveautés les plus significatives pourrait être l’intégration des chaînes FAST (Free Advertising Supported Streaming Television) dans VLC. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs, notamment à la jeune génération, de regarder la télévision en direct directement depuis l’application. L’objectif est clair : offrir gratuitement un accès aux chaînes de télévision en streaming (comme Molotov TV, Pluto TV, Rakuten TV, etc.) financées par la publicité.

Cependant, rassurez-vous, Jean-Baptiste Kempf tient à souligner que ces changements ne dénatureront pas VLC. L’intégration des chaînes TV restera facultative, permettant à chacun de profiter de l’application selon ses préférences. Bien que les plans de VideoLAN soient en cours de finalisation, l’objectif principal demeure de fournir une expérience utilisateur diversifiée et enrichissante.

L’arrivée de VLC sur Apple Vision Pro est-elle imminente ? Oui, mais à une seule condition

Parallèlement, Kempf a indiqué qu’une version dédiée de l’application VLC spécifiquement conçue pour l’Apple Vision Pro était en cours de développement. Cette version serait déjà opérationnelle, mais son déploiement dépendrait largement du succès commercial du casque de réalité mixte d’Apple.

Malgré son prix élevé de 3 500 dollars et sa disponibilité limitée depuis janvier aux États-Unis, l’Apple Vision Pro a suscité un vif intérêt auprès d’un grand nombre d’utilisateurs. Selon les estimations, près de 350 000 unités pourraient être vendues en 2024.

Enfin, l’équipe de VideoLAN confirme poursuivre ses travaux sur une version WebAssembly de VLC. Cette initiative vise à permettre aux utilisateurs de profiter du lecteur multimédia directement depuis leur navigateur Web, sans nécessiter de téléchargement préalable.