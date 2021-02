Voici à quoi ressembleront les thèmes basés sur les papiers peints d’Android 12

Avant l’arrivée du premier aperçu du développeur Android 12 la semaine dernière, une fuite suggérait que la prochaine version pourrait porter une refonte significative avec des couleurs basées sur le fond d’écran actif. Et bien que la version initiale d’Android 12 ne soit pas trop différente de son prédécesseur, il y a pas mal de changements cachés sous la surface, comme un écran de verrouillage et une nuance de notification redessinés, ainsi que des éléments de l’interface utilisateur plongés dans le bleu ciel – preuve initiale des options de thème avancées . Grâce à quelques recherches du développeur de ROM @ kdrag0n sur Twitter, il semble que la fuite soit correcte.

kdrag0n a réussi à activer et à rétroconcevoir certaines propriétés système cachées pour activer le thème basé sur le papier peint, surnommé « Monet » (honorant vraisemblablement le peintre impressionniste français Claude Monet). Le développeur a partagé quelques variantes qui tirent différentes couleurs des fonds d’écran, montrant que les notifications, l’arrière-plan de l’ombre, et les vignettes de réglages rapides répondent dynamiquement aux fonds d’écran (comparez les vignettes QS dans les captures d’écran ci-dessus et ci-dessous). La couleur du papier peint est également reflétée dans les paramètres du système, où une nuance plus claire de la couleur constitue l’arrière-plan.

Le thème est beaucoup plus subtil sur l’écran de verrouillage, car les arrière-plans de notification trempés dans une couleur claire basée sur un fond d’écran sont le seul signe révélateur. Mais lorsque vous abaissez la nuance de notification, vous remarquerez instantanément l’arrière-plan opaque basé sur le papier peint.

Le développeur a parlé à XDA et a expliqué comment ils ont réussi à activer le comportement de thème de fond d’écran inachevé: « J’ai activé la fonctionnalité après avoir défini une propriété système. Cependant, cela n’a eu aucun effet car DP1 ne contient aucune palette de couleurs système. Il fonctionne en appliquant RRO superpositions dynamiques en fonction de la similitude des couleurs. J’ai donc procédé à une rétro-ingénierie de SystemUI pour savoir comment les superpositions sont censées être créées. Après cela, j’ai écrit un script pour générer des superpositions basées sur les palettes de couleurs officielles de Material Design de Google. Monet a commencé à travailler dès que les palettes de couleurs ont été installées. » kdrag0n a également ajouté sur Twitter qu’ils étaient convaincus que Google travaillait à apporter des coins plus arrondis aux notifications, comme le montrent les maquettes ci-dessous.

Bien que Google n’ait pas encore implémenté de palettes de couleurs fonctionnelles, c’est aussi proche des maquettes pré-Android 12. Avec ces options de thème déjà en place, je ne serais pas surpris si nous voyions un tout nouveau look dès la sortie de la version bêta plus tard cette année.